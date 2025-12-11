No soportaron el descenso de su club y prendieron fuego las instalaciones

Los restos de la tribuna afectada por las llamas. Foto: @DNewsOK

El FC Haka, uno de los clubes más importantes de Finlandia, vivió uno de los peores momentos de su historia: tras finalizar último en el “Grupo de Permanencia” de la Veikkausliiga con 17 puntos, perdió la categoría.

Ante esta situación, tres menores de edad provocaron un incendio en un sector del estadio Tehtann Kenttä, constriuido en 1934 y con capacidad para 3.200 personas.

Si bien las imágenes son impactantes, medios periodísticos locales indicaron que resultó afectada una sección con capacidad para 400 espectadores que tenía abundante construcción de madera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El FC Haka es el segundo club más exitoso de la liga finlandesa: nueve veces campeón del campeonato doméstico y doce copas nacionales.

El presidente del club, Marko Laaksonen, admitió el impacto y dijo que aún no se calculan los costos por los daños materiales.

“Ciertamente no necesitábamos esto, eso está claro. Ya hemos recibido mucho apoyo de la gente y seguiremos necesitándolo en el futuro”, comentó Laaksonen, agradeciendo el respaldo local de la ciudad.

Joni Kumlander, presidente del ayuntamiento de Valkeakoski, expresó: “Estamos profundamente consternados por el incendio en el estadio Tehtaas, es un lugar muy querido por los habitantes de Koski, y la ciudad se compromete a mantenerlo en buen estado”.

El municipio prometió colaborar en la reparación del histórico recinto, mientras que los menores responsables no recibirán cargos penales (son menores de 15 años) pero sí pueden ser señalados como responsables de daños materiales.