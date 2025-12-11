Sorpresivamente María Corina Machado reapareció en Oslo

Luego de 16 meses en la clandestinidad, María Corina Machado reapareció en público en Oslo, la capital de Noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y cantó el himno junto a algunos de sus compatriotas.

La dirigente salió al balcón del Grand Hotel a las 2.30 de este jueves (hora local), y desde allí saludó a sus seguidores, quienes esperaron su aparición durante varias horas.

Machado entonó el himno de su país, acompañada por su compatriotas, y poco después bajó para saludarlos, se tomó fotografías y hasta se animó a saltar la valla de seguridad para acercarse a ellos, quienes la saludaron efusivamente y gritaban "Libertad, libertad...".

"Este Nobel es de todos los venezolanos", fue el mensaje del Comando con Venezuela, en la red social X, apenas se confirmó la llegada de Machado a Oslo.

"Este premio no cierra una historia, la impulsa. Nos recuerda que la verdad prevalece, que la lucha está viva y que nuestra libertad está más cerca que nunca. Sigamos unidos, sigamos firmes. Lo que ocurrió en Oslo es solo el comienzo, vamos por Venezuela libre, vamos juntos", añade el posteo.

La líder opositora dejó Venezuela en barco, y con ayuda de Estados Unidos, según un diario de ese país, para luego viajar rumbo a Noruega, donde fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz, que finalmente recibió su hija en su nombre en la ceremonia que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Oslo.

Machado no pudo recibir el premio de forma presencial

El diario The Wall Street Journal afirmó que la dirigente venezolana dejó su país en medio de un gran operativo de seguridad, ya que estaba en la clandestinidad por las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro, y se dirigió en barco a Curazao, donde abordó un avión hacia Noruega.

Según esa versión periodistica, Machado había dicho que "muchas personas arriesgaron sus vidas" para permitir que ella pudiera dejar su país natal, en medio de las críticas del oficialismo venezolano, cuyos dirigentes la acusan de fogonear la intervención de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder. (NA)