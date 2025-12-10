Crece la expectativa internacional por la llegada a Noruega de la venezolana María Corina Machado

La aparición pública de la líder opositora venezolana María Corina Machado en Oslo genera expectativa y ansiedad entre los cientos de venezolanos que esperan verla y escucharla tras la entrega del Premio Nobel de la Paz que le fue dado en su ausencia.

Machado dará conferencia de prensa el jueves a las 06:15 de la Argentina, anunció el gobierno noruego citado por AFP.

La dirigente opositora al gobierno de Nicolás Maduro no logró llegar a tiempo para la distinción en la capital de Noruega y envió un audio. El organismo advirtió que se trata de “un viaje en una situación de extremo peligro”, por la persecución del chavismo.

La hija de Machado, que recibió la estatuilla, dio un fuerte discurso, en el que acusó a Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad: “Edmundo González Urrutia ganó (las elecciones) con el sesenta y siete por ciento de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia. En cuestión de horas logramos digitalizarlas y publicarlas en una página web, para que el mundo entero pudiera verlas. La dictadura respondió aplicando el terror".

Machado, laureada por desafiar al presidente Nicolás Maduro, no ha sido vista en público durante meses tras recibir amenazas de muerte.

La opositora hará su primera aparición pública a las 09:15 GMT (06.15 hora argentina) del jueves, informó el gobierno del país escandinavo.

El miércoles Machado llamó a “luchar por la libertad” en un discurso leído por su hija Ana Corina Sosa Machado, que recogió en su lugar el Nobel de la Paz.

Emocionada, esta afirmó que su madre llegará a Oslo “en unas horas”, pero que “estará de vuelta a Venezuela muy pronto”.

“Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, aseguró.

La ceremonia arrancó con la interpretación de las canciones “Alma llanera” y “Venezuela” por parte del popular cantante Danny Ocean, seguidas de un discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, contra Maduro.

“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Frydnes, interrumpido por el aplauso del público.

En ausencia de su madre, Ana Corina Sosa Machado recogió la medalla de oro y el diploma del premio, dotado con 1,2 millones de dólares. En primera fila, siguieron la ceremonia la madre de Machado, Corina Parisca, sus tres hermanas y otros dos hijos de la galardonada.

El discurso, leído por su hija, evocó “la lucha contra una dictadura brutal”, en la que “lo hemos intentado todo”. Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los “crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, sostuvo. (TN)