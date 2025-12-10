La hija de Corina Machado pronunció las palabras de su madre al recibir el Nobel

“La libertad no es algo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos”, afirmó María Corina Machado en palabras que fueron pronunciadas por su hija, al recibir hoy el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

“Es una elección personal y deliberada, y la suma de esas decisiones conforma el espíritu cívico que debe renovarse cada día”, acotó la Premio Nobel venezolana.

Esas palabras de María Corina Machado fueron pronunciadas hoy en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa Machado.

Finalmente, añadió que "Machado recibió el premio de la paz de este año 'por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia'”.

El presidente argentino Javier Milei había viajado para acompañar a Machado en la premiación y mostrar su apoyo, pero no podrá concretar el encuentro. El tanto el primer mandatario si tendrá un par de encuentro con autoridades locales por cuestiones bilaterales: cumplirá una apretada agenda bilateral. A las 11:30 horas, se entrevistará con el Rey de Noruega Harald V y luego mantendrá un encuentro con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Milei abordará el vuelo especial de regreso a Buenos Aires a las 16:00 del miércoles, con llegada prevista a la Argentina a las 9:30 del jueves. (NA)