Se otorgó el premio Nobel de la Paz a la venezolana Marina Corina Machado

La política fue reconocida por "su aporte a la democracia"

El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.”

En un claro posicionamiento político, indicaron que al comunicar la decisión, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité noruego, aseguró que la elegida por las autoridades era una mujer “valiente y comprometida”. Tras ello dijo: “Una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

La elección de la ex candidata a la presidencia seguramente traiga polémica en algunos sectores de la sociedad que apoyan al primer mandatario del país sudamericano. En tanto que Donald Trump, quien intervino en las negociaciones para llegar al acuerdo de paz entre Israel y Hamás era otro de los candidatos. (N/A) y LNP