Incendio, muertes y una aprehensión: "Nos dejó shockeados porque es familia"

Julieta Benítez, nuera de una de las mujeres halladas sin vida el último miércoles a la madrugada en el barrio Thompson, dijo que la aprehensión de Maximiliano Velázquez (primo de Miriam y tío de Mariana) "nos dejó shockeados porque es familia".

"Nos enteramos casi al mismo tiempo que los medios. Sabíamos que estaban allanando un lugar, que era un posible crimen, no mucho más que eso... Uno no se imagina nada de lo que puede estar pasando", señaló.

El hombre fue aprehendido ayer por la tarde en el marco de la investigación por los fallecimientos de Miriam Velázquez (52) y Mariana Bustos (25), que fueron encontradas muertas en una vivienda incendiada en Santa Fe al 2300.

La captura se llevó a cabo en una vivienda en las afueras de Bahía Blanca, en la zona del paraje Calderón, durante un allanamiento por razones de necesidad y urgencia. Este tipo de operativos son decididos por la fiscalía a cargo de la investigación sin mediar una orden judicial.

Además, se secuestró una moto roja, de similares características a la que vecinos de las mujeres vieron en la casa en cuestión, entre la tarde y la noche cuando se produjo el incendio y el hallazgo de los cadáveres.

En diálogo con Panorama, por LU2, la mujer contó que no veía el detenido "desde el 21 de abril de 2023, que fue el cumpleaños de mis nenes, después no tuvimos más contacto".

"Quisiéramos pensar que no (fue él), pero todo indica que sí; es imposible decir que no fue él. El que sale de la casa es él, sin lugar a dudas. Esa es la realidad. Salió y a los diez minutos se vio el incendio", subrayó. E indicó que fue captado por las cámaras de seguridad del sector.

"Su vida había sido complicada; hace dos o tres meses había ido a apretar a uno en un frigorífico y fue detenido. Eso más o menos me fui enterando ahora", agregó.

Finalmente, Benítez señaló que "hay que esperar a la autopsia y que se diga la verdad de todo esto".

Posiblemente, Maximiliano Velázquez sea indagado mañana por el fiscal Jorge Viego.