Incendio y muertes: dicen que la moto secuestrada tenía calcos arrancados

Los calcos que tenía la moto que secuestraron en poder de Maximiliano Velázquez, aprehendido por el caso del incendio y muertes de su prima y su sobrina, habrían sido arrancados poco antes de la captura del sospechoso.

Ese dato, aportado por fuentes de la investigación, podría ser tomado como indicio de que intentó cambiar la fisonomía del vehículo, de color rojo, que fue visto por al menos dos vecinos entrar y salir de la vivienda de Santa Fe al 2.300 entre la tarde y la noche del martes, cuando se produjo el lamentable desenlace.

La familia de Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Bustos (25), la madre y la hija que fallecieron en el barrio Thompson, no tiene dudas de que el hombre estuvo ese día en la vivienda y de que no hay registros del ingreso o egreso de otra persona.

Ese dato lo confirmó a LU2 Julieta Benítez, la mujer de Leandro Bustos, hijo y hermano de las mujeres.

"El que sale de esa casa es él, esa es la realidad. Salió él y 10 minutos después ven el incendio", dijo.

"Tenemos entendido que mi cuñada, que es la que más estaba con mi suegra, decía que (el ahora aprehendido) andaba alzado con ella, pero por cuestiones de que son parientes, a veces no escuchábamos, qué se yo", agregó.

La coartada de los sorrentinos

Al momento de ser detenido, según trascendió, Maximiliano Velázquez le habría reconocido a su mujer que había ido a la casa de su prima, pero para retirar unos sorrentinos que supuestamente había encargado para colaborar con un viaje del nieto de Miriam e hijo de Julieta.

"Supuestamente la mujer dice que fue a buscar unos sorrentinos, que nos habían encargado a nosotros, pero yo revisé el chat con mi suegra, porque me escribía, y nunca me dio el nombre de él o de la señora, entre las 6 docenas de sorrentinos que tenía encargadas", explicó Julieta.

Y agregó, por otra parte, que estaba anunciado que los sorrentinos se iban a entregar el miércoles y el hecho se produjo el martes.

El dato de la entrega prevista para el día miércoles fue confirmado por un vecino del sector.