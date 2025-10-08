Mueren madre e hija en un incendio y sospechan que fue intencional

Dos mujeres fueron encontradas muertas esta madrugada en una vivienda del barrio Thompson.

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, en una casa ubicada en Santa Fe al 2300.

Personal policial y bomberos del Cuartel Central acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un incendio. Al ingresar, encontraron dos habitaciones envueltas en llamas y, una vez controlado el fuego, hallaron los cuerpos de Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Belén Bustos (25), en una misma cama.

En el interior de la vivienda se detectaron restos de combustible, y testigos aseguraron haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego momentos antes del inicio del incendio. Además, indicaron que vieron a un hombre retirarse rápidamente del lugar en una motocicleta.

Se aguarda la llegada del personal de la Fiscalía N°5 para las pericias y directivas correspondientes.

Por el momento, la causa fue caratulada como "Averiguación causal de deceso". La investigación está a cargo del fiscal Jorge Viego.

En el lugar también están presentes el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, Federico Montero; las máximas autoridades policiales de nuestra región y la ciudad, comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal y el titular de la agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata municipal, Martín Pacheco.

Se informó que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, fue notificado y está al tanto de la situación.