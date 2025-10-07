Feriados 2025: cuántos quedan en el año y cuándo son

El feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que suele conmemorarse cada 12 de octubre, fue trasladado al viernes 10 con el fin de potenciar el turismo interno con un fin de semana largo.

A poco menos de tres meses para terminar el año, solo quedan cuatro feriados después del 10 de octubre.

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.



Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre).



Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.



Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.



En septiembre, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial -a través de la resolución 139/2025- la modificación en el criterio para el traslado de feriados.

De esta manera, aquellos feriados “trasladables” que caen sábado o domingo pueden moverse al viernes anterior o al lunes siguiente, según lo decida la autoridad competente.

La medida busca subsanar un vacío legal en la ley 27.399, que no contemplaba estos casos.

Sin embargo, los feriados inamovibles siguen en su fecha original y no pueden ser trasladados. Solo los días definidos como “trasladables” en la normativa vigente pueden moverse si coinciden con un fin de semana. (con información de TN)