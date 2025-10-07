Panamericano U18: Argentina superó a Guatemala y, con "ayuda de los ángeles", sumó otro triunfo

El bahiense Juan José Pérez ya clavó el único home run y corre hacia la última base, mientras se lo dedica su papá Ramiro, quien lo vivió emocionado junto a toda la familia. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

El seleccionado argentino, que cuenta con cinco bahienses en su plantel, venció esta noche a Guatemala en su tercera presentación por el Panamericano U18 de sóftbol que se disputa en nuestra ciudad hasta el sábado y otorga cuatro plazas al Mundial.

En la cancha principal del Parque de Mayo y nuevamente ante un gran marco de público, Argentina se mostró muy superior a su rival y se impuso por 16 a 1 luego de cuatro entradas, para mantener el invicto y quedar virtualmente clasificado a la siguiente instancia, lo que le dará también el boleto a la cita mundialista.

Luego de no poder anotar ninguna carrera en la primera salida, el combinado de nuestro medio fue arrollador sumando en las otras veces que saltó al campo: 5 en la segunda, 2 en la tercera y 9 en la cuarta.

Mientras que la visita sólo sumó en el segundo inning.

El primer gran quiebre de la noche se produjo en la segunda entrada, cuando el bahiense Juan José Pérez (de Liniers) consiguió un home run (el tercero de Argentina en el torneo, los otros dos los hizo Matías Clara), lo que le permitió al elenco albiceleste sumar tres entradas, ya que el también local Luciano Dowhun (Indios) y Carlos Aguirre se encontraban en las bases.

"Estoy muy feliz y contento, porque el equipo sigue ganando y seguimos adelante", reconoció el Juanjo.

El bahiense Luciano Dowhun (6) y Carlos Aguirre corren hacia la cuarta base tras el home run de Juanjo.

Luego de una pequeña charla grupal y un breve estiramiento junto al equipo, Juan recibió el cariño de los más chicos, quienes invadieron la cancha para pedirle fotos y autógrafos al equipo y, posteriormente, llegó el turno de la familia aprovechando que el torneo se juega en casa.

"La abuela no sé qué hizo, le rezó a los ángeles para que le pueda pegar. No le venía pegando y justo ayer pude meter un hit y hoy saqué un home run. Estoy muy contento por eso", señaló Juan.

"La verdad que no pensé que iba a ser home run, me di cuenta cuando estaba en segunda. Se lo dediqué a mi viejo (Ramiro) porque es el que siempre me apoya en todo", agradeció el pibe de Bahía, quien hoy también fue importante en su trabajo como catcher.

¡Para vos, papá! Le va diciendo Juanjo Pérez a Ramiro y toda la familia que lo bancó desde la tribuna.

En resumen, las 16 carreras argentinas las anotaron: Aguirre (3), Santino Schenone (2), Pérez (2), Thiago Benítez (2), Joaquín Conosciuto (2), el local Jeremías Sáenz (1), Clara (1), Dante Goitea (1), Lautaro Ahumada (1) y Dowhun (1).

Además de los nombrados, el equipo argentino también tiene entre sus filas a los bahienses Pedro Martínez (Indios) y Leonel Andrada (Liniers). Así como también al local Rafael Salguero en el cuerpo técnico.

"Trato de no pensar mucho (dónde se está jugando), intento disfrutar segundo a segundo porque todo esto pasa muy rápido. Soñaba con jugar un torneo así, pero nunca imaginé que iba a ser en Bahía", admitió Juanjo.

Con este triunfo, Argentina sumó su tercera victoria en fila y quedó virtualmente clasificado a los cruces.

Previamente, el combinado nacional superó el domingo a Perú (5 a 0) y a Canadá el lunes (11 a 4).

Aaron López en acción como pitcher.

La próxima presentación del equipo local será el jueves, cuando se mida ante Venezuela desde las 20, siempre en el Parque de Mayo.

"Al equipo lo veo muy bien, muy unido y compacto. Tengo toda la fe para que podamos campeonar. Ahora vamos a descansar y el jueves vamos a salir de nuevo con todo a ganar", avisó Juan. Ahí estará nuevamente toda su familia y, también, todo el publico bahiense para apoyarlos.

*Otro gran marco en el Parque

Tal como sucede desde el domingo, la cancha principal del Parque de Mayo volvió a lucir un gran marco, esta vez ayudado también por un clima que fue más benévolo que en las otras dos programaciones.

Para esta noche, además, desde la organización decidieron agregar dos tribunas tubulares más, para brindarle mayor comodidad a los espectadores y evitar que se ubiquen por sobre los bancos de suplentes (dogout).

No obstante, las nuevas "gradas" provisorias se llenaron e igual hubo hinchas arriba de los bancos, como también en los alambrados más alejados de la zona de juego.

Ese gran marco, acompañado por banderas y cantos, le dio el clima ideal a otra gran noche de sóftbol.

*Lo mejor del partido

*Los otros resultados

En la previa al partido de Argentina, la jornada de hoy tuvo otros dos enfrentamientos, como es habitual.

En el primer turno México superó a Venezuela por 8 a 1 y sumó su segundo triunfo en el torneo.

Luego, en tanto, Canadá doblegó a Perú por 16 a 0 y se recuperó del traspié ante Argentina.

*Así está la tabla



-Argentina (3 triunfos - 0 derrotas)

-México (2-0)

-Canadá (1-1)

-Venezuela (1-1)

-Guatemala (0-2)

-Perú (0-3)

*Descansa la Selección

Este miércoles será el primer día sin acción para Argentina y también para Perú, que ya se enfrentaron el domingo tras el acto inaugural.

Por lo que los dos partidos programados para hoy son los siguientes:

17.00: Canadá vs México

20.00: Guatemala vs Venezuela

*El plantel

El equipo argentino cuenta entre sus filas con cinco bahienses de los 16 jugadores elegidos.

Ellos son Pedro Martínez (jugador de Indios), Juanjo Pérez (Liniers), Luciano Dowhun (Indios), Leonel Andrada (Liniers) y Jeremías Sáenz (surgido en Indios y actualmente en Oro Verde), quien se encuentra radicado en Paraná.

El resto de los integrantes: Cristian Orsi, Santino Schenone, Thiago Benítez, Aaron López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Carlos Aguirre y Lautaro Ahumada.

En el cuerpo técnico, además, se encuentra el local Rafael Salguero (mánager) y Gustavo Guerrinieri (head coach), Cristian Montero (coach asistente), Joaquín Alegre (coach asistente) y Martín Scialacomo (jefe de equipo).

*El fixture

Miércoles

14.00: Canadá vs. México

17.00: Guatemala vs. Venezuela

Jueves

14.00: México vs. Perú

17.00: Guatemala vs. Canadá

20.00: Venezuela vs. Argentina

Viernes

14.00: Perú vs. Guatemala

17.00: Venezuela vs. Canadá

20.00: México vs. Argentina

Sábado

10.30: partido por el quinto puesto

13.30: partido por la medalla de bronce

16.30: partido por la medalla de oro