Panamericano U18: Argentina metió un triunfazo ante Canadá y volvió a festejar en Bahía

El momento exacto en el que Matías Clara, literalmente, la sacó del campo consiguiendo su segundo home run del torneo para desatar el festejo de los presentes. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

El seleccionado argentino consiguió un gran triunfo esta noche, en su segunda presentación en el Panamericano U18 de sóftbol que se disputa desde ayer en la cancha del Parque de Mayo de nuestra ciudad y que pone en juego 4 plazas al Mundial.

Luego de un comienzo adverso, el combinado nacional venció a Canadá por 11 a 4 en la sexta entrada y sumó su segunda victoria en fila tras el éxito ante Perú por 5 a 0 en el debut.

El arranque arrollador de los canadienses (4 a 0 en el primer inning), no corrió del foco a los pibes locales que revirtieron el partido sumado tres carreras en la primera entrada, una en la segunda, cuatro en la quinta y tres en la sexta.

"Más allá del triunfo, me quedo con que el equipo se apoyó en todo momento y desde el momento cero, que arrancamos con el pie izquierdo. Supimos mantener la calma y remontamos el resultado. Más allá de que en este torneo hay mucha gente, venimos trabajando desde hace un año y medio el estar relajados", le contó Pedro Martínez, uno de los cincos bahienses del plantel, a La Nueva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El encuentro, que se jugó otra vez ante un gran marco de público que acompañó con muchísima pasión todo el trámite, tuvo dos momentos especialmente emocionantes.

El primero llegó con el home run de Matías Clara (también consiguió uno ayer), que sirvió para que Argentina empate el marcador en la segunda entrada y levantó al público presente y todo el equipo.

El otro momento especial se dio en la octava carrera, que fue 100% bahiense, ya que Luciano Dowhun (jugador de Indios) llegó a la última base luego de una gran conexión de Juanjo Pérez (de Liniers) y con Pedro Martínez (Indios) al bateo.

Los otros dos bahienses del plantel son Jeremías Sáenz (autor de tres carreras) y Leonel Andrada.

"Yo que soy local lo vivo mucho, está toda mi familia y mis amigos acá, eso me da mucha fuerza para seguir jugando. La verdad que nunca había soñado con algo así, pero desde que me convocaron a la Selección me imaginaba todo esto. Lo estoy disfrutando al 100%", agregó Pedro, a quien lo acompañó desde cerca toda su familia, muchos de ellos que llegaron desde Pigüé.

Tras el gran triunfo, los chicos argentinos volvieron a recibir el cariño del público presente y se lo retribuyeron recorriendo todos los rincones de la cancha, donde en cada sector había hinchas.

Una vez festejada la victoria, Argentina comenzó a pensar en el próximo partido, que será este martes ante Guatemala otra vez desde las 20, en el Parque y con entrada libre y gratuita.

*Los otros resultados

La jornada de hoy contó con otros dos partidos, en la segunda jornada de acción del torneo.

En primer turno, México superó a Guatemala por 11 a 1 y luego Venezuela venció a Perú por 14 a 2.

*Lo que viene

La programación del martes tendrá la siguiente agenda:



14.00: México vs. Venezuela

17.00: Perú vs. Canadá

20.00: Argentina vs. Guatemala

*El plantel

El equipo argentino cuenta entre sus filas con cinco bahienses de los 16 jugadores elegidos.

Ellos son Pedro Martínez (jugador de Indios), Juanjo Pérez (Liniers), Luciano Dowhun (Indios), Leonel Andrada (Liniers) y Jeremías Sáenz (surgido en Indios y actualmente en Oro Verde), quien se encuentra radicado en Paraná.

El resto de los integrantes: Cristian Orsi, Santino Schenone, Thiago Benítez, Aaron López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Carlos Aguirre y Lautaro Ahumada.

En el cuerpo técnico, además, se encuentra el local Rafael Salguero (mánager) y Gustavo Guerrinieri (head coach), Cristian Montero (coach asistente), Joaquín Alegre (coach asistente) y Martín Scialacomo (jefe de equipo).

*El fixture

Martes

14.00: México vs. Venezuela

17.00: Perú vs. Canadá

20.00: Argentina vs. Guatemala

Miércoles

14.00: Canadá vs. México

17.00: Guatemala vs. Venezuela

Jueves

14.00: México vs. Perú

17.00: Guatemala vs. Canadá

20.00: Venezuela vs. Argentina

Viernes

14.00: Perú vs. Guatemala

17.00: Venezuela vs. Canadá

20.00: México vs. Argentina

Sábado

10.30: partido por el quinto puesto

13.30: partido por la medalla de bronce

16.30: partido por la medalla de oro