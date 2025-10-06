Fuga, choque y tiros: preventiva para un joven con antecedentes

Santiago Matías Laiño, quien a mediados del mes pasado se tiroteó con la Policía luego de una persecución que terminó cuando estrelló la camioneta que conducía contra una casa, seguirá en prisión al menos hasta el juicio.

El Juzgado de Garantías N° 4 le acaba de confirmar la prisión preventiva, pedida por el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N° 19.

Todo comenzó la noche del jueves 18 de septiembre, cuando en inmediaciones de Montevideo y Brown, Laiño circuló a alta velocidad con la camioneta RAM que guiaba, sin patente colocada, y omitió hacer caso a la voz de alto policial emitida por efectivos que realizaban un control en la zona.

En esa fuga comenzó a ser perseguido por varios patrulleros hasta que finalmente se lo interceptó en la zona de Láinez y Cacique Venancio, donde la RAM se estrelló contra el frente de una vivienda, sin dejar heridos de milagro.

Laiño bajó y escapó a pie, disparando contra los uniformados que lo corrían por la calle Misioneros, hasta que finalmente pudo ser reducido.

Además de la desobediencia y los disparos, al joven -que estaba gozando de una excarcelación por una causa relacionada con la comercialización de drogas- le imputan la portación de una pistola Thunder 9mm., sin autorización para hacerlo y arma que, además, provenía de otra causa criminal en la que un policía está involucrado en 4 robos.

Y también acusado por infracción a la Ley 23.737, porque al ser detenido, se detectó que Laiño se había descartado en la carrera de envoltorios, con fines de comercialización, de marihuana y cocaína, sumada a otra cantidad encontrada en un bolso dentro de la camioneta.

A su vez, en el allanamiento solicitado por el fiscal a su vivienda, en Libertad al 200, se encontraron tres envoltorios más con cocaína.