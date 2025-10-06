Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

18.8°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

18.8°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

18.8°
La ciudad.

El Ejército realizará otra instrucción en su predio y advierte que podrían escucharse disparos

Habrá movimientos de personal y diferentes medios entre las 10 y las 12 en el campo de Instrucción Militar, entre las calles Resero y Luis Emilio Vera.

Archivo La Nueva.

El Ejército informó que este martes realizará otra serie de ejercicios de adiestramiento operacional y que, como parte de las actividades programadas, podrían escucharse disparos en la zona aledaña al predio del Comando de la 3ra División de Ejército

La actividad de la Guarnición Ejército Bahía Blanca está prevista realizarse entre las 10 y las 12 en el campo de Instrucción Militar ubicado entre las calles Resero y Luis Emilio Vera.

Según precisaron desde la fuerza, los ejercicios incluirán movimiento de personal y medios, sin afectar la seguridad en los límites del cuartel.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Punta Alta.
La región.
La región.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE