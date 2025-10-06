El Ejército realizará otra instrucción en su predio y advierte que podrían escucharse disparos

El Ejército informó que este martes realizará otra serie de ejercicios de adiestramiento operacional y que, como parte de las actividades programadas, podrían escucharse disparos en la zona aledaña al predio del Comando de la 3ra División de Ejército

La actividad de la Guarnición Ejército Bahía Blanca está prevista realizarse entre las 10 y las 12 en el campo de Instrucción Militar ubicado entre las calles Resero y Luis Emilio Vera.

Según precisaron desde la fuerza, los ejercicios incluirán movimiento de personal y medios, sin afectar la seguridad en los límites del cuartel.