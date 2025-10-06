Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización en Bahía Blanca a un valor promedio de $1.466,70 para la venta y de $1.413,16 para la compra, registrando una suba de 0,09% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.465 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.450 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.892, el MEP cotizó a $1.496, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.515.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, marcó 1.080 puntos.