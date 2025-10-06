Detuvieron a un joven que circulaba con un auto robado y documentación falsa

Un joven fue aprehendido hoy al mediodía en mientras circulaba en un vehículo con pedido de secuestro activo por robo a mano armada en Lanús. Además, poseía documentación apócrifa del automóvil.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12.30 por efectivos de la comisaría Segunda.

El personal, que realizaban patrullajes preventivos, intentaron identificar un Ford Ka de color rojo en calle Inglaterra al 700, debido a las maniobras peligrosas que realizaba. El conductor fue identificado como Gonzalo Ezequiel Detlefsen, de 21 años.

Al detener la marcha, Detlefsen adoptó una actitud hostil ante el procedimiento policial. La situación se agravó al constatar que el vehículo, dominio AB345AE, tenía un pedido de secuestro activo desde hace 20 días (denunciado el pasado 10 de septiembre) por un robo a mano armada ocurrido en la localidad bonaerense de Lanús. En ese hecho interviene la Fiscalía N° 7 del Departamento Judicial Lanús-Avellaneda.

Las irregularidades no terminaron ahí: al solicitar la documentación, se verificó que tanto la cédula como el resto de los papeles presentados por Detlefsen eran falsos. Por esta razón, se procedió a la inmediata aprehensión del joven.

Detlefsen quedó imputado por el delito de "encubrimiento" y por la infracción a los artículos 292 y 296 del Código Penal.

Por el delito de Encubrimiento interviene la Fiscalía N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca. En tanto, por la infracción de uso de documentación apócrifa, quedó a disposición del Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad. Se logró el secuestro del vehículo.