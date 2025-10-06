Monte Hermoso: preventiva a "La Reina" por venta de drogas

El juez de Garantías Guillermo Mércuri convirtió en prisión preventiva la detención que venía sufriendo Reinalda "La Reina" Villalba y su hija Daiana Micaela, acusadas de tenencia de drogas con fines de comercialización en Monte Hermoso.

La medida se dispuso a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ Nº 19 y encargado de la investigación.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas recolectó elementos de prueba que confirmaron las denuncias y se sumaron dos causas que estaban en trámite en relación a la misma persona por venta de droga.

También se dieron tareas de vigilancia y filmación en la vivienda de Villalba (de nacionalidad paraguaya), que dieron por probadas las maniobras compatibles con la venta de droga.

Además, se detectaron conversaciones con Luciano David López, que fueron halladas en el teléfono del hombre, donde se determinó que "La Reina" era la que le suministraba estupefacientes a López, por lo que se ordenaron los allanamientos en forma conjunta.

Finalmente, en el allanamiento realizado en la casa de la mujer, el mes pasado, los efectivos policiales secuestraron cocaína fraccionada, una balanza digital de precisión, dinero en efectivo (pesos argentinos y guaraníes), recortes de nylon y teléfonos celulares.