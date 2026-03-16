Villa Mitre mostró carácter, extendió su buen presente y se ilusiona para lo que viene

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

El triunfo de Villa Mitre valió dos puntos en los números, aunque mucho más desde lo anímico y mental en un momento clave de la temporada.

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Porque el 83 a 77 del tricolor sobre Deportivo Viedma le permite esperar los últimos dos partidos (jueves ante Centrla y sábado frente a Centenario) con más tranquilidad, por haberse asegurado casi definitivamente su ingreso a playoffs y, además, la posibilidad de seguir escalando posiciones.

Se vivió, por momentos, con clima de playoffs y lo importante que el equipo respondió.

Mucho ritmo le metieron los equipos desde el arranque, que encontró algo mejor a la visita.

El tricolor pegó a Emilio Giménez con Luciano Cáceres, el temible tirador, aunque Viedma atacó en la pintura.

Dos triples consecutivos (Giménez y Alejo Blanco) pusieron 7-4 arriba a la Villa. El juego de pases, generalmente con el tiro esquinado como opción, le resultó positivo al equipo que orienta Sepo Ginóbili.

Los rionegrinos no la metían a distancia, Villa Mitre dominaba el rebote y corría, estableciendo un parcial de 12-2, con Harina logrando superar a Nico Paletta, su defensor asignado, y los cambios que le proponían.

Claro que Viedma logró desarticular el pick and roll Harina-Pennacchiotti y adelante Cáceres escapó en un par de oportunidades (dos dobles y un triple), para oxigenar a Viedma.

Los dos técnicos echaron mano al banco, Petre se encargó de Harina e Iglesias de Cáceres, este último responsable de la remontada visitante, con parcial de 15-8.

El primer cuarto quedó para la Villa 20-17, que no logró sostener la ventaja.

En el segundo, Viedma siguió sin meterla a distancia, por lo que insistió en el juego interior, poniendo la pelota en el piso y rompiendo. Ahí se vio una buena defensa de congestión local que, tras recupero salía disparado.

En el recambio, Tambucci respondió, Lorca aprovechó la ventaja física y Villa Mitre en la medida que sacó faltas anotó los libres, completando 15 de 16 en el primer tiempo.

Suelto, con respuestas y mejor que su rival, la Villa estampó un parcial de 12-3 y sacó la máxima: 30-20. No obstante, Viedma siguió atacando el canasto y, a la vez, se puso más firme atrás.

Villa Mitre sufrió tres pérdidas consecutivas (11 en el PT), un poco por desatenciones y otro por la defensa rival, y el parcial de 10-0 de Viedma dejó el marcador 30-30.

A partir de ahí, los 3m40 que quedaban para cerrar la primera parte resultaron parejos y tuvo un mejor cierre Viedma, con un costa a costa de Cáceres: 40-40.

En el tercer cuarto hubo un común denominador: mucho vértigo por parte de los dos, con un juego de posesiones cortas y más errores que aciertos.

De todos modos, el tricolor tuvo más paciencia, hizo correr los sistemas y encontró la ventaja en el 1x1, aprovechando a Giménez (que metió 2 triples y absorbiendo defensas sin pelota), o con Pennacchiotti y Lorca en la pintura.

Esto le permitió hacer nuevamente un parcial de 12-3 y ponerse arriba 58-53. Así y todo, el 63-60 con el que cerró el cuarto (con triple de Fabián Sahdi), no garantizaban nada, porque enfrente estaba un rival siempre peligroso.

Y lo demostró una vez más, porque Nico Paletta mostró su experiencia para decidir dónde y con quién definir, y Merchant se metió un rato en juego.

El trámite cambió, se hizo de juego más establecido en el 5x5, eligiendo las situaciones y dónde estaban las ventajas.

Villa Mitre buscó el juego interior con Lorca, aunque siguió apareciendo Giménez (de gran partido), mientras que Cáceres , enfrente, se encargó de tirar cada pelota que andaba dando vueltas.

Un triple de Sahdi lo ayudó a él que no venía bien y levantó al ruidoso público local cuando el tricolor se puso 80-75, restando 2m30.

Y tuvo un par de acciones seguidas para cerrarlo, con vuenas decisiones: Sahdi alimentando a Lorca, que erró, y Harina tomando un tiro limpio.

El equipo estaba mostrando personalidad, carácter y deseos de más.

Merchant erró un tiro medio y la Villa no supo responder, con un pase fallido de Pennacchiotti a Lorca en la pintura. Enfrente, Cáceres atacó por el eje y terminó en doble: 80-77, con 39 segundos. Fue un momento de tensión.

En la siguiente ofensiva Pennacchiotti erró, pero Lorca tomó el rebote ofensivo y en una pelota sucia Sahdi recibió falta, metió 1-2 en libres (81-77) y con 14 segundos Viedma eligió definir con Merchant, que también falló.

La pelota fue a manos de Harina, recibió falta y con 3 segundos puso cifras finales desde la línea de libres (2-2), ese rubro en el que tan positivo se mostró Villa Mitre en el partido (24 de 26) y en toda la Liga.

El jueves cerá ante Central Entrerriano, otra prueba de fuego camino a los playoffs.

Posiciones

1º) Provincial, 29 PJ (22 PG y 7 PP): 75,8% de vic.

2º) Central, 28 (21 y 7): 75%

3°) Lanús, 30 (20-10): 66,6%

4º) La Unión, 29 (19-10): 65,5%

5°) Pico, 28 (18-10): 64,2%

6º) Quilmes, 29 (18-11): 62%

7º) Gimnasia, 29 (16-13): 55,1%

8º) Viedma, 30 (16-14): 53,3%

9º) Racing, 29 (15-14): 51,7%

10º) Centenario, 28 (14-14): 50%

11º) Villa Mitre, 30 (14-16): 46,6%

12º) El Talar, 29 (12-17): 41,3%

13º) Ciclista 28 (10-18): 35,7%

14º) Unión, 31 (11-20): 35,4%

15º) Rocamora, 28 (8-20): 28,5%

16º) Dep. Norte, 29 (7-22), 24,3%

17º) Pergamino, 30 (6-24): 20%