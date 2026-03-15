El Taller Protegido de Coronel Dorrego relanza un sabor único: dulce de oliva

Anahí González Pau [email protected] Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

El Taller Protegido Vida Nueva de Coronel Dorrego relanzará este fin de semana su dulce de oliva, un producto innovador que —según la información recabada por la institución— sería único en la provincia de Buenos Aires. La presentación se realizará durante la Fiesta Provincial del Olivo, donde el público podrá degustarlo nuevamente, como ocurrió hace dos años.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Integral del Discapacitado, entidad que este año cumple 41 años de trayectoria en el distrito y que actualmente es presidida por Carlos Madera Murgui, quien transita su octavo año de gestión.

El origen del producto se remonta a poco más de dos años, cuando la ingeniera agrónoma Beatriz Caramelli, entonces directora de Producción del municipio, acercó a la institución una idea basada en una receta española para elaborar dulce a partir del aceite de oliva. La propuesta fue tomada por el taller protegido, donde se adaptó el proceso para que pudiera ser desarrollado por sus operarios.El dulce es elaborado íntegramente por los trabajadores del Taller Protegido de Producción Vida Nueva, quienes participan en todas las etapas del proceso: elaboración, envasado, esterilización y etiquetado, siempre bajo la coordinación y supervisión del personal responsable del espacio.Se trata de un producto a base de aceite de oliva blend, almidón de maíz, azúcar y agua tratada, sin conservantes ni aditivos. Se comercializa en envases de vidrio de 180 gramos.Según explicó el presidente de la Asociación, la propuesta busca sumar una alternativa novedosa a la ya reconocida producción de aceite de oliva que caracteriza al distrito."Es un complemento productivo que viene a acompañar la jerarquía de los aceites de oliva de la región, sumando una manufactura distintiva de esta zona privilegiada entre las sierras y el mar”, señaló.Durante la Fiesta Provincial del Olivo, que comenzó este fin de semana, el taller volverá a participar con un stand donde los visitantes podrán probar el producto.“El dulce funciona muy bien para desayunos y meriendas, pero también en preparaciones agridulces, en almuerzos y cenas, especialmente combinado con carne de cerdo”, explicó Madera Murgui.En una primera etapa, el objetivo es consolidar la comercialización dentro del partido de Coronel Dorrego. Toda la producción del taller cuenta con habilitación municipal.“Estamos en una etapa de consolidación del proyecto, porque el proceso de esterilización se realiza de manera manual. Necesitamos reforzar el trabajo con más insumos y herramientas para poder afianzarnos”, indicó.La primera presentación se realizó en la Fiesta Provincial del Olivo de hace dos años. En aquella oportunidad, el stand del taller recibió la visita del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, además de autoridades locales y representantes del arco político del distrito.“En ese momento el ministro se mostró sorprendido por el producto, compró un frasco y se lo llevó a La Plata. Incluso nos manifestó que, si necesitábamos algún tipo de acompañamiento, podíamos hacerlo llegar a través de los representantes del gobierno, algo que en este momento estamos realizando porque necesitamos insumos y herramientas para empezar esta etapa de consolidación”, explicó Madera Murgui.Cómo funciona el TallerActualmente el Taller Protegido Vida Nueva cuenta con 20 trabajadores, quienes desarrollan distintas actividades productivas además de la elaboración de alimentos.Entre los productos que realizan se encuentran diversos dulces y escabeches, siendo el de berenjena uno de los más reconocidos por la comunidad y destacado como “producto estrella” con muy buena demanda.También producen bolsas de nylon, que se distribuyen principalmente a la municipalidad, al hospital municipal, a un sanatorio privado y a vecinos de la ciudad, en el puerta a puerta que realizan los propios operarios.La jornada laboral comienza a las 8 de la mañana, momento en que los operarios desayunan en el lugar y luego se distribuyen en sus tareas. Algunos trabajan en los talleres y otros recorren la ciudad vendiendo los productos elaborados por la institución.Tras el almuerzo continúan con sus actividades hasta las 15, de lunes a viernes.Los trabajadores reciben ingresos a partir de comisiones por las ventas y de los recursos que genera la asociación, además de pequeños aportes provinciales y nacionales.“Son montos que no son significativos, pero representan un reconocimiento a un trabajo que debería estar mucho mejor remunerado. Esa es una lucha que sostenemos desde hace años”, expresó el dirigente.En este contexto, la institución busca ahora posicionar el dulce de oliva dentro de los puestos de productos regionales ubicados sobre las rutas y en los puntos de venta de aceite de oliva del distrito, con la idea de que forme parte de la oferta destinada a los visitantes.“Queremos que este producto complemente la propuesta de los aceites de oliva del partido y que quienes llegan desde distintos puntos de la provincia también puedan llevarse algo distinto de Dorrego”, concluyó Madera Murgui.La Asociación también sigue persiguiendo un proyecto muy ambicioso: la creación de un Centro de Día para personas con discapacidad en el mismo edificio del taller, como lo permiten sus estatutos. Aunque es costoso y demandante, el proyecto sigue siendo una meta clave, ya que en la ciudad de Dorrego no existe actualmente un espacio de este tipo. La iniciativa requirió mucho esfuerzo, pero la asociación mantiene el objetivo firme.