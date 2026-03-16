Tensión en Punta Alta: vecinos reclaman sus ahorros frente a una financiera local

Un grupo de aproximadamente 40 vecinos autoconvocados se concentró esta mañana frente a la sede de la financiera FISUR S.A., ubicada en calle Humberto Primo al 300, para exigir la devolución de sus ahorros.

La protesta se originó tras la negativa de la entidad para cumplir con el pago de los fondos depositados por los clientes, lo que generó un clima de malestar que requirió la intervención de las autoridades policiales.

Ante la situación y la falta de respuestas por parte de la firma, la policía procedió a iniciar actuaciones de oficio. El caso fue caratulado preventivamente como "averiguación de presunto ilícito", contando con la intervención directa de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

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Con el objetivo de avanzar en la investigación y dar curso legal a las denuncias, las autoridades locales emitieron un comunicado oficial dirigido a los afectados: "Se invita a todos los damnificados a presentarse en la sede de la Estación Policial Comunal de Punta Alta, sito en calle Murature 572, para brindar declaración testimonial sobre su situación particular para integrar el expediente de la fiscalía interviniente".

Hasta el momento, representantes de FISUR S.A. no emitieron declaraciones oficiales respecto a la falta de liquidez o el cese de los pagos que denuncian los vecinos.