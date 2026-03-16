Racing le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y se metió en puestos de playoffs

Racing se quedó con un trabajoso triunfo por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto y se acomodó en la sexta posición de la Zona B del Torneo Apertura.

El equipo de Gustavo Costas, quien fue distinguido por haber alcanzado los 200 partidos como DT de la Academia, se impuso en el Cilindro con un doblete de Adrián "Maravilla" Martínez y acumula siete encuentros consecutivos sin derrotas.

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El León del Imperio fue dirigido interinamente por Gerardo Acuña tras el alejamiento de Iván Delfino del banco de suplente a raíz de los flojos resultados.

La mala noticia para el elenco de Avellaneda fue la salida por lesión de Matías Zaracho a la media hora de juego.

Con este resultado, Racing se ubica sexto en la Zona B con 15 puntos, mientras que Estudiantes se ubica en el fondo de la tabla con apenas cuatro unidades producto de un triunfo y un empate.