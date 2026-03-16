El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 17 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será fresco y ventoso, con ráfagas fuertes del sudoeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado y ventoso, con ráfagas fuertes en disminución a moderadas desde el sudoeste. El índice UV será alto y la visibilidad seguirá buena.

La noche, en tanto, será fresca con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 13 grados.