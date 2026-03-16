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El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 17 de marzo en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 17 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será fresco y ventoso, con ráfagas fuertes del sudoeste y buena visibilidad.

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Durante la tarde el tiempo se presentará templado y ventoso, con ráfagas fuertes en disminución a moderadas desde el sudoeste. El índice UV será alto y la visibilidad seguirá buena.

La noche, en tanto, será fresca con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 13 grados. 

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