Bautizaron con el nombre de "Elisabeth Agüero" a la Escuela de Enfermería del Hospital Municipal

El intendente Federico Susbielles participó este lunes del acto homenaje a Elisabeth Agüero, quien fuera directora de la Escuela de Enfermería del Hospital Municipal y de la imposición de su nombre a la institución, tal como lo establece la ordenanza 22.239 del Honorable Concejo Deliberante.

Agüero fue la Directora de la Escuela de Enfermería del hospital y uno de los pilares de dicha profesión en el ámbito de la salud pública en nuestra ciudad.

El homenaje se desarrolló en el marco de la ceremonia de inicio del ciclo lectivo en la Institución, celebrada en el Aula Magna del “Leónidas Lucero”.

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“Elisabeth representó una persona claramente excepcional, con una gran humanidad”, sostuvo Susbielles, quién además destacó su capacidad para “formarse permanentemente en la búsqueda por la excelencia en su profesión.”

“Formarse como ella se formó para ejercer altas responsabilidades, pero a la vez con la grandeza de compartir ese conocimiento no es algo usual. No cualquiera comparte con generosidad su conocimiento como Eli lo hizo”, resaltó.

“Esta es una decisión justa e importante, para que todo el mundo sepa quién fue Elisabeth y el camino que hay que tomar cuando se abraza una profesión”, manifestó el jefe comunal.

Por su parte, el director general del hospital, Gustavo Carestía, remarcó que “Elisabeth transmitió durante todos estos años sus conocimientos y su capacidad como docente, pero por sobre todo su visión llena de dignidad en una de las profesiones más importantes de toda el área de salud”.

“Con este acto no sólo honramos su trayectoria, sino también el legado que dejó en cada uno de nosotros. Su ejemplo vive en cada paso que vamos a transitar”, concluyó.

Del homenaje también participó el titular del gremio de municipales, Miguel Agüero, hermano de Elisabeth, quien recordó con emoción su grandeza espiritual y el sentido de vocación para la enseñanza.

“Mi hermana no fue nada más ni nada menos que esa persona que transmitía su conocimiento y su experiencia, pero sobre todo su dignidad como persona y profesional”, expresó.