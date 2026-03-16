Se vienen dos fines de semana XXL: cuándo son y por qué

El calendario argentino traerá en las próximas semanas dos fines de semana extra largos consecutivos, una combinación que genera expectativas en el sector turístico y entre quienes ya planifican escapadas o descanso.

Por ahora prácticamente no hay reservas importantes en centros turísticos: ni para el fin de semana largo de marzo ni para el de los primeros días de abril.

El primero de estos fines de semana XXL llegará con el feriado puente del lunes 23 de marzo, que se suma al martes 24, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. De esta manera, se conformará un fin de semana largo de cuatro días, ideal para viajes o actividades recreativas.

Poco después llegará otro período de descanso extendido. El jueves 2 de abril será feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, fecha en la que se recuerda a los combatientes y víctimas del conflicto de 1982. Al día siguiente, viernes 3 de abril, se celebrará el Viernes Santo, dentro de las celebraciones de Semana Santa.

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De esta manera, el calendario vuelve a ofrecer otro fin de semana largo de cuatro días, lo que en la práctica genera dos períodos consecutivos de descanso extendido en menos de dos semanas.

Expectativa en el turismo: pocas reservas

Cada vez que el calendario presenta esta combinación de feriados, destinos turísticos de todo el país suelen registrar un incremento en consultas y reservas, especialmente en ciudades de la costa, destinos serranos y localidades cercanas a los grandes centros urbanos, pero eso no está ocurriendo hasta ahora.

Para muchos argentinos, además, estos feriados representan una oportunidad para planificar escapadas cortas, organizar viajes pendientes o simplemente disfrutar de unos días de descanso en casa.

El detalle del calendario nacional de feriados de 2026

Feriados inamovibles que quedan:

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.



Viernes 3 de abril: Viernes Santo.



Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.



Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.



Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.



Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.



Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.



Viernes 25 de diciembre: Navidad.



Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)



Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.



Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.



Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)



Días no laborables