Un jefe policial de franco detuvo a un delincuente que golpeó a una joven para robarle

En una rápida y decidida intervención, el jefe del Destacamento Palihue logró la aprehensión de un delincuente de 22 años tras un violento asalto ocurrido hoy en la intersección de las calles Yapeyú y D’Orbigny.

El efectivo policial se desplazaba hacia su domicilio en su vehículo particular cuando advirtió los pedidos de auxilio de una joven que acababa de ser víctima de un robo.

Según se informó oficialmente, el asaltante abordó a la mujer y, mediante el uso de la fuerza física, la zamarreó hasta provocar su caída al suelo para quitarle el teléfono celular. Pese a la resistencia de la víctima, quien intentó resguardar el dispositivo en el bolsillo de su pantalón, el malviviente le rompió la prenda y le propinó varias patadas en el cuerpo con el fin de concretar el robo.

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Tras obtener las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por la joven, el jefe policial inició una persecución que culminó a las pocas cuadras con la captura del sospechoso.

El aprehendido fue identificado como Agustín Miqueas Millaleo, quien quedó alojado en la comisaría Segunda bajo el cargo de "robo". En el caso interviene la UFIJ 15.