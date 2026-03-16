Los precios de los combustibles subieron casi 9% en Argentina desde que se desató la guerra

La guerra en Medio Oriente no frena su escalada y el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril. Más allá del avance a nivel internacional, en el plano local el impacto sigue y los precios de los combustibles en la Argentina ya registraron una suba de 9% desde que se desató el conflicto. Los incrementos generan preocupación por el traslado a la cifra de inflación de marzo, que se conocerá a mediados de abril.

La cifra se desprende de un relevamiento que realizó la consultora Eco Go, que mostró que la evolución promedio de los combustibles en el país fue de 8,7% desde el 26 de febrero hasta el 16 de marzo.

Este lunes, el precio del barril se mantuvo en la zona de los US$100 dólares y reportó una leve baja en relación con su cotización al inicio de la jornada. Lo que sucedió en las últimas horas es que la Agencia Internacional de la Energía dijo que estar dispuesta a liberar más de sus reservas de crudo “si es necesario”, tras la decisión de poner a disposición del mercado 400 millones de barriles.

A su vez, el portal MarineTraffic indicó que un buque petrolero paquistaní cruzó el domingo el estrecho de Ormuz -por donde circula el 20% del petróleo y el gas a escala global- con su sistema de rastreo encendido, lo que “sugiere que algunos transportes quizá se están beneficiando de un paso seguro negociado” con Irán, una información que relajó la tensión sobre el precio del crudo.

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De todos modos, desde el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, a fines de febrero, el precio del petróleo saltó más de 40%. Este indicador es clave ya que en la Argentina, por ejemplo, el valor internacional del crudo representa entre un 35% y 40% de los precios que llegan a los surtidores.

Hace meses, las petroleras locales no informan los aumentos al público y el Gobierno desactivó la obligación de reportar los valores de manera diaria.

Días atrás, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la petrolera estatal no prevé aplicar subas bruscas en la nafta y el gasoil y dijo que cualquier traslado a los precios será gradual. “Tenemos que ir trasladando, pero de manera honesta y lógica según la afectación que tenemos y también según el valor del futuro”, expuso.

La suba del precio del petróleo tiene un doble efecto. Por un lado, dentro del mercado interno, afecta los valores de los combustibles en las estaciones de servicio, pero para las compañías petroleras en condiciones de exportar es una oportunidad, dado que la escasez presiona sobre la demanda de nuevos mercados.

El otro efecto que tiene sobre el mercado interno es el impacto del aumento del precio de los combustibles en el resto de la economía, un dato oficial que se conocerá recién en abril, cuando el Indec difunda el dato de la inflación de marzo. (con información de TN)