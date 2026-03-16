Caos en Campana: una mujer condujo a contramano a lo largo de 6km por la Panamericana

Una mujer manejó a contramano durante seis kilómetros por el carril rápido de la autopista Panamericana y un patrullero que intentó frenarla chocó contra una camioneta.

El hecho se registró a la altura del partido bonaerense de Campana, en la colectora norte y Chiclana, donde la conductora circulaba a bordo de su Toyota Corolla en sentido opuesto a los otros vehículos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La implicada hizo caso omiso a las órdenes de las autoridades, no detuvo la marcha y tampoco estacionó sobre la banquina, motivo por el que se desplegó un amplio operativo cerrojo para evitar una tragedia.

Sin embargo, en el kilómetro 70, un móvil policial impactó de frente contra una Toyota Hilux 4x4, cuyos choferes y efectivos resultaron con lesiones, pero se encontraban fuera de peligro.

Los oficiales interceptaron el rodado en colectora sur y Schinoni, lugar en el que la involucrada fue sometida a un test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

Según las autoridades, la mujer estaba desorientada y no supo retomar el camino correcto del tránsito. (NA)