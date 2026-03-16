Es el 9 de Villa Mitre en la Liga, el apellido no le pesa y aclara: “Quiero ser goleador como mi tío”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Villa Mitre debutó con victoria en el torneo de la A liguista (2-0 a Liniers) y Ramiro Gerk, un apellido que habla por sí solo, tuvo 20 minutos a gran nivel en un equipo con muchos juveniles y algunas promesas que piden pista a nivel superior.

“Entré derecho y me sentí bien, ahora el paso siguiente es sumar más tiempo en cancha”, sostuvo el centrodelantero dorreguense, sobrino de Mauro, un 9 que se convirtió en un trotamundos del ascenso argentino (surgió en Newell’s y pasó por Quilmes, Atlanta, Argentino de Rosario y Atlético Rafaela) y que también incursionó en el tricolor de Bahía en la temporada 2000-2001 de la B Nacional (32 cotejos y 10 goles).

El “Tanque”, un 9 potente y seductor al momento de mandar la pelota al fondo del arco, brilló en México desde 2002 hasta 2012, cuando se retiró. Jugó en Querétaro, La Piedad, Cajeteros de Zelaya, Dorados de Sinaloa, Tijuana y Cruz Azul Hidalgo. En total, en el país azteca, disputó 350 encuentros, marcó 168 tantos y alzó 6 Copas nacionales.

“No tenía esos números de mi tío, una bestia, siempre digo lo mismo, me quiero parecer a él, pero para eso me falta, y bastante…”, sostuvo “Rami”, que a los 21 años piensa como un profesional hecho y derecho: “Espero hacer un buen campeonato en la local para tener una chance en el Federal A, ese es el saltito que pretendo dar en este 2026”.

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Surgió en Independiente de Coronel Dorrego, donde nació, permaneció tres años en las menores de Defensa y Justicia y en 2024 desembarcó en la Primera de la Villa, donde es muy tenido en cuenta por el DT Horacio Schumacher.

“El año pasado comencé la pretemporada con muchas ilusiones, me habían promovido al plantel del Federal A y había convertido goles en los amistosos, pero una lesión, que al principio pareció pubalgia y después terminó siendo dos hernias, una inguinal y otra en el ombligo, me cortó el sueño”, se explayó el atacante que también puede ir por las bandas.

“Este año renové la confianza, tengo ganas de dar un salto de calidad, de ser considerado por el cuerpo técnico del Federal A, de afianzarme y de pelear ahí arriba con Villa Mitre”, afirmó.

Sobre los objetivos del equipo en la Liga del Sur, el delantero fue claro: “En el local apuntamos todos los años a ser protagonistas y llegar lo más lejos posible. Sabemos que somos un plantel joven, pero mantenemos la base del año pasado y tenemos confianza”.

--¿Seguís los consejos del tío o suelen hablar de vez en cuando?

--Estamos en contacto permanente, te diría que ya casi es mi representante. Nos reunimos cuando viene a Dorrego a visitar a sus padres, tengo la mejor onda con él, es un referente del puesto y me ayudó a ir a cada uno de los lugares a donde estuve.

--¿En qué te parecés a él?

--En el físico y en que también me gusta jugar como referente exclusivo de área. Veo videos de él y trato de copiar ciertos movimientos, pero sé que todavía tengo mucho que aprender. Quiero jugar como él, parecerme, pero es difícil hacer la carrera y conseguir el prestigio que tuvo él en base a constancia, goles y sacrificio.