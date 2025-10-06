Con referentes del sudoeste, se desarrollará la segunda edición de la Jornada Regional de Economía

Este martes 7 de octubre se llevará adelante la Jornada Regional de Economía, organizada por la UNS, el Ministerio de Economía provincial, el Banco Provincia y la Universidad Provincial del Sudoeste.

La propuesta es reflexionar sobre los desafíos económicos, las oportunidades de inserción exportadora y el panorama social de la Región Sudoeste bonaerense.

Se abordarán las temáticas:

Desarrollo productivo: estrategias para impulsar la producción local.

Dinámica demográfica y laboral: análisis de la población, el empleo y las tendencias migratorias.

Estructura económica y oportunidades de diversificación: Identificación de nuevos sectores y fortalecimiento de la matriz económica.

Están invitados referentes de los municipios de Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Villarino, Patagones, Guaminí y Coronel Suárez.

La jornada se iniciará a las 9.30, en el Centro Cultural de la UNS (Rondeau 29), con entrada gratuita.

Los interesados en participar se pueden inscribir previamente en el enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVGulVxiAYSM4ruV1rNyqFrgvqQBA3L-qAtWhFhVYx6THTqg/viewform