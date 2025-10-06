Con referentes del sudoeste, se desarrollará la segunda edición de la Jornada Regional de Economía
Participan referentes de los distritos de la Sexta Sección. Se abordarán el desarrollo productivo, la dinámica demográfica y laboral y la estructura política.
Este martes 7 de octubre se llevará adelante la Jornada Regional de Economía, organizada por la UNS, el Ministerio de Economía provincial, el Banco Provincia y la Universidad Provincial del Sudoeste.
La propuesta es reflexionar sobre los desafíos económicos, las oportunidades de inserción exportadora y el panorama social de la Región Sudoeste bonaerense.
Se abordarán las temáticas:
- Desarrollo productivo: estrategias para impulsar la producción local.
- Dinámica demográfica y laboral: análisis de la población, el empleo y las tendencias migratorias.
- Estructura económica y oportunidades de diversificación: Identificación de nuevos sectores y fortalecimiento de la matriz económica.
Están invitados referentes de los municipios de Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Villarino, Patagones, Guaminí y Coronel Suárez.
La jornada se iniciará a las 9.30, en el Centro Cultural de la UNS (Rondeau 29), con entrada gratuita.
Los interesados en participar se pueden inscribir previamente en el enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVGulVxiAYSM4ruV1rNyqFrgvqQBA3L-qAtWhFhVYx6THTqg/viewform