Panamericano U18: "La Asociación está a pleno, con todos los clubes involucrados; acá no hay camisetas"

Un gran marco en la emotiva ceremonia inaugural y la victoria del debut le dio el envión inicial al lanzamiento del Panamericano U18 de sóftbol, que comenzó a disputarse anoche en nuestra ciudad.

"Son un montón de sensaciones encontradas", admitió María José Abato, presidenta de la Asociación Bahiense de Sóftbol, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Quedó hermoso y mejor de lo imaginado; fue un tremendo espectáculo", resaltó, aún sin salir de su asombro, el día después a otra jornada histórica para el deporte de la ciudad.

Mucho público se hizo presente en la cancha del Parque de Mayo, lo mismo que se aguarda para estas siguientes jornadas.

"Somos poquitos los que practicamos la disciplina, pero se contagió tanto que vinieron todos", destacó Abato.

Uno de los motivos que ayudó a traccionar fue la unión de todos los clubes locales.

"La Asociación está a pleno, con todos los clubes involucrados; acá no hay camisetas, somos todos parte. Hasta los vecinos están involucrados", destacó Majo.

"Tenemos máquinas humanas en todos los clubes que le están metiendo -destacó-. Anoche llovió y hoy a la mañana ya estaban secando la cancha, barriendo, podando, impresionante...".

Su pasión por este deporte nació en el colegio, algo que desde la organización pretenden replicar, invitando a diferentes instituciones a presenciar la actividad internacional en la ciudad.

"Hace 30 años que empecé a practicar el sóftbol en el colegio y no me pude divorciar más. Estoy disfrutando el torneo desde que empecé a pintar la primera varillita de la cancha. Todo se hizo con gusto", aseguró la titular de la ABS.

