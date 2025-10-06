Messi comparó a un jugador uruguayo con Palermo, contestó el “Titan” y estallaron las redes

Lionel Messi protagonizó un divertido cruce en redes sociales con Luis Suárez al comparar a Martín Palermo con un delantero uruguayo de Deportivo LSM, el equipo amateur que ambas estrellas del fútbol mundial fundaron en mayo de este año. Los hinchas de Boca inundaron la publicación con likes y comentarios.

Hace unos días, el conjunto que es propiedad de los futbolistas de Inter Miami goleó como local a Estudiantes por 4-0 en el clásico de la Ciudad de la Costa y la gran figura del partido fue Martín Parodi, atacante de 23 años que convirtió dos tantos. Esto motivó un posteo del capitán de la Selección Argentina que respondió su compañero.

“¿Palermo?”, escribió Messi, y el propio Suárez asintió con su respuesta. El Titán también se hizo eco de la comparación y publicó la historia en su cuenta de Instagram, mientras que el delantero de Deportivo LSM se mostró emocionado y comentó: “Si estoy soñando, no me despierten...”.



La historia de Parodi comenzó en Liverpool desde Infantiles, se fue a probar a las Juveniles de Virtus Estrella del ascenso italiano y en la pandemia volvió a Uruguay para vestir la camiseta en las inferiores de Rampla Juniors. Más tarde se sumó a la filial de Bellinzona, de Suiza, estuvo en Plaza Colonia y en certámenes del Interior.



Además de su gran presente, el delantero quedó en la historia de Deportivo LSM por haber convertido el primer gol de la institución: fue en su debut ante Academia FC. Ahora busca consolidarse en la D charrúa para hacer crecer cada vez más al equipo de Messi y Luis Suárez.