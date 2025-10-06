Fútbol femenino: Villa Mitre y Municipales adelantaron su gran choque goleando a sus rivales

Mientras se palpita lo que será el choque entre Villa Mitre y Municipales, para ver quién se queda con el "1" de la fase regular (el tricolor aventaja por un punto en la tabla: 55 a 54), la fecha 20 de la Zona Campeonato en el certamen femenino de la Liga del Sur, contuvo goleadas de las máximas candidatas y un triunfo de Tiro Federal en el clásico.

Villa Mitre, en su predio, goleó por 5 a 0 a Libertad. 🆚️ Villa Mitre 5 - 0 Libertad, con goles de Sol Menéndez Perrone (2), Florencia Pinedo, Lucrecia Semper y Agustina Rodríguez.

Asimismo, el STMBB goleó por 7 a 1 a SPIQPYA.

Para el equipo de Pablo Landeiro anotaron Stefanía Sueyro (2), Dana Ramos (2), Morena Bouven, Victoria Nervi e Ivana Lindstrom. El tanto del elenco Petroquímico lo marcó Candela Salgado.

Por otra parte, La Armonia goleó por 5 a 0 Sansinena, con cnquistas de Lucía Elizalde (2), Natalia Sotelo (2) y Sara Menna.

En el clásico barrial, Tiro Federal se impuso de visitante por 2 a 1. Narela Roth anotó para el cuadro gallego, mientras que Juana Kunush y Pilar Vidal Gatti lo hicieron para el conjunto turco.

-Posiciones: 1) Villa Mitre, 55 puntos; 2) Municipales, 54; 3) Tiro Federal, 39; 4) Bella Vista, 23; 5) Libertad y La Armonía, 20; 7) Petreoquímicos, 13 y 8) Sansinena, 6.

Sporting, más clásico

Con una goleada en el clásico se despachó Sporting ante Rosario (4-1) por la segunda fecha del Pentagonal ascenso, donde tuvo descanso la AEC.

Los goles rojinegros fueron marcados por Denisse Ayon (2), Sofía Mattos y Magalí Benítez, en tanto que Valentina Cavalli marcó para el cuadro de la casaca francesa.

Por su parte, Liniers se recuperó del traspié de la primera fecha ante la AEC y venció como visitante por 2 a 1 a San Francisco.

Clara Iturrioz hizo el gol del "Celeste", mientras que en las "Chivas" anotaron Aylen Márquez y Paulina Acevedo.

-Posiciones: 1) AEC, Sporting, Liniers y San Francisco, 3 puntos; 5) Rosario, 0.

En la Fase Reválida: Estrella de Oro 1 (Agustina Coronel-Pacífico (C) 0 y Olimpo 1 (Gisella Mella)-Huracán 1 (Valentina López).

Tuvo fecha libre Pacífico (BB).