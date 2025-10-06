JP Morgan quitó a la Argentina de su índice de deuda más riguroso: cómo afecta al dato de riesgo país
Ahora, el índice de bonos emergentes del país se actualizará en forma diaria y no en tiempo real.
JP Morgan decidió quitar de su indicador de bonos emergentes a la Argentina, lo cual modifica la periodicidad de informar el Riesgo País.
El banco retiró de su indicador Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) los títulos de Argentina, lo cual provoca que el índice riesgo se actualice en forma diaria y no en tiempo real.
El servicio de información financiera LSEG confirmó que ya no recibe datos para el instrumento Argentina EMBI+ Realtime JPM después de esa fecha de 2025.
El Riesgo País es la sobretasa que tiene que pagar un país por su deuda con referencia a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
La decisión se conoce en momentos en que Argentina negocia un acuerdo con Estados Unidos para garantizar el pago de la deuda y forzar la baja de ese índice.
A partir de ahora la deuda argentina está incluida en el EMBI Global Diversified (EMBIGD). Este índice es más amplio y posee requisitos menos estrictos, según informo INFOBAE.
JP Morgan no realizó ninguna comunicación oficial sobre esta decisión y tampoco hubo respuestas a las consultas de la prensa. (NA)