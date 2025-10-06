Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

15.6°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

15.6°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

15.6°
Economía y finanzas.

JP Morgan quitó a la Argentina de su índice de deuda más riguroso: cómo afecta al dato de riesgo país

Ahora, el índice de bonos emergentes del país se actualizará en forma diaria y no en tiempo real.

JP Morgan decidió quitar de su indicador de bonos emergentes a la Argentina, lo cual modifica la periodicidad de informar el Riesgo País.

El banco retiró de su indicador Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) los títulos de Argentina, lo cual provoca que el índice riesgo se actualice en forma diaria y no en tiempo real.

El servicio de información financiera LSEG confirmó que ya no recibe datos para el instrumento Argentina EMBI+ Realtime JPM después de esa fecha de 2025. 

El Riesgo País es la sobretasa que tiene que pagar un país por su deuda con referencia a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

La decisión se conoce en momentos en que Argentina negocia un acuerdo con Estados Unidos para garantizar el pago de la deuda y forzar la baja de ese índice.

A partir de ahora la deuda argentina está incluida en el EMBI Global Diversified (EMBIGD). Este índice es más amplio y posee requisitos menos estrictos, según informo INFOBAE.

JP Morgan no realizó ninguna comunicación oficial sobre esta decisión y tampoco hubo respuestas a las consultas de la prensa. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
El país.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE