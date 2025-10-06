Mindlin es nuevo accionista del grupo brasileño dueño de Loma Negra y prepara su desembarco en Olavarría

La Asamblea de acreedores de InterCement, una de las empresas líderes en producción de cemento en Brasil y dueña de Loma Negra en Argentina, aprobó hoy con el 99,99% de adhesión su Plan de Reestructuración de deudas negociado con sus acreedores.

De esta manera el empresario argentino Marcelo Mindlin (a través de la sociedad Latcem) ingresó como uno de los accionistas principales de Intercement. Y avanzó otro paso en su objetivo de comprar Loma Negra.

Los otros socios son Redwood Capital Management y un conjunto de fondos administrados por Moneda-Patria Investment, que compartirán con Mindlin el control de la compañía.

Si bien el acuerdo todavía debe ser homologado por el Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Estado de San Pablo y deben cumplirse las condiciones precedentes previstas en la letra chica del convenio, ya se considera un hecho que estos tres grupos quedarán como accionistas principales de la compañía.

Según una información que hizo circular Intercement en Argentina y Brasil, también "hay otros importantes acreedores que capitalizarían sus acreencias en la compañía" y se sumarían a los grupos citados.

Este plan permitiría una reducción considerable de las deudas de la sociedad, que ingresó en convocatoria de acreedores en noviembre de 2024.

También se sumaría una nueva línea de crédito aportada por los nuevos accionistas para fortalecer el capital de trabajo y afrontar los gastos de la reestructuración, para dejar a la compañíacon una sólida estructura de capital, destacó Intercement.

De esta manera, Intercement finalizaría la situación de estrés financiero en la que se vio envuelta en los últimos dos años y podría volver a cumplir el rol estratégico que la empresa tuvo históricamente dentro del sector cementero en Brasil y Argentina.

Esta operación marcaría el inicio de una nueva etapa para la compañía, que contará con una estructura de capital sólida y sostenible, sin vencimientos significativos por los próximos cinco años, se informó.

También otorgaría capacidad de inversión y sostenibilidad a largo plazo, sumado a una visión estratégica enfocada en el desarrollo y crecimiento.

Por otro lado, se aclaró que el plan aprobado se estructuró de forma tal que, durante el período de transición hasta la efectiva incorporación de los nuevos accionistas, se asegurará la continuidad operativa de la empresa y de su controlada Loma Negra.

Las operaciones de ambas compañías seguirán desarrollándose con total normalidad, manteniendo los estándares de calidad, el empleo y las relaciones con clientes, proveedores y comunidades, comunicaron los accionistas.

Quién es quien entre los nuevos accionistas de Intercement

Los nuevos accionistas reúnen capitales argentinos, regionales e internacionales, con experiencia en transformación empresarial, reestructuración financiera y generación de valor.

Latcem es una sociedad controlada por el empresario argentino Marcelo Mindlin, conocido por ser el fundador y presidente de Pampa Energía, la mayor generadora de energía eléctrica y la cuarta productora de gas de Argentina.

Además, es accionista controlante de SACDE, una de las principales empresas constructoras del país, y co-controlante de Orígenes Seguros, una de las más grandes aseguradoras de Argentina.

Mindlin desembarcó en forma indirecta en junio de este año como acreedor de Intercement tras quedarse con las acreencias que Banco Itaú tenía sobre el grupo brasileño. Compró el 60% de los créditos por u$s45 millones a través de su subsidiaria, Generación Argentina.

El objetivo de Mindlin es comprar Loma Negra para avanzar en la integración vertical de su actividad constructora. La empresa con sede en Olavarría tiene una participación de casi 50% del mercado de cemento en Argentina.

Este ingreso como accionista de Intercement mediante la compra de la deuda del grupo brasileño es considerado apenas un paso más en su proyecto de controlar Loma Negra, objetivo del cual está ahora más cerca.

Redwood Capital Management es un fondo de inversión global con sede en Nueva York y Miami que maneja más de u$s10.000 millones y se especializa, entre otras cosas, en ayudar a empresas a solventar sus estructuras de capital y trabajar con su liderazgo para mejorar y solidificar sus operaciones. El fondo tiene una larga trayectoria invirtiendo en Brasil y Argentina.

Moneda Patria Investments forma parte de Patria Investments, firma dedicada al manejo de activos alternativos en Latinoamérica con más de 35 años de historia y u$s48.000 millones bajo administración.

Los fondos de crédito de Moneda Patria Investment, con más de u$s7.000 millones y un historial de 25 años, son un referente en el mercado de deuda corporativa en la región, habiendo participado en decenas de reestructuraciones en Latinoamérica. (Fuente: Ámbito Financiero).