Licebo: Bahiense se quedó con la rama femenina en una apasionante definición
El tricolor venció en la final a Once Unidos por 3-2. Liniers también tuvo una sobresaliente actuación y completó el podio. En varones, el Chivo culminó entre los cuatro mejores del torneo que tuvo como campeón a Once Unidos.
Bahiense del Norte se quedó con la edición femenina de la Liga del Centro Sur bonaerense de vóleibol, que culminó ayer en Mar del Plata, al vencer en la final a Once Unidos de Mar del Plata por 3-2.
En Mar del Plata, el elenco de calle Salta llegó a la definición del torneo luego de superar en semifinales y también en tie break a Liniers. Precisamente las Chivas también se subieron al podio del certamen al superar a Mar Chiquita Voley, que llegaba como campeón defensor, por 3-1.
En tanto, Olimpo completó el certamen en el sexto puesto, tras caer en su último cotejo ante Pueblo Nuevo de Olavarría por 3-0.
Éstos seis elencos consiguieron el boleto a las Finales de la Liga Provincial, a desarrollarse entre el 22 y 23 de noviembre próximo, en la ciudad de Olavarría.
En tanto, Tiro Federal cerró en el octavo puesto y Villa Mitre finalizó undécimo, ambos quedando eliminados de la etapa decisiva del certamen.
En la rama masculina el campeón fue Once Unidos, quien derrotó en la final a su clásico rival Banco Provincia, por 3-2. Por su parte, Liniers fue el único elenco clasificado a las finales provinciales, tras culminar en el cuarto puesto.
El Chivo venció en cuartos de final a Tiro Federal por 3-1 y cayó ante Banco Provincia por 3-1 en semifinales y ante Pueblo Nuevo por igual marcador en el choque por el tercer lugar.
A éstos cuatro equipos se les sumarán en las finales de nivuiembre próximo, Azul Voley y Cedetalvo de Mar del Plata.
En la joranada epilogante, Tiro Federal culminó en el séptimo puesto, Olimpo fue noveno y La Armonía cerró en el 16º lugar, quedando los tres conjuntos de nuestra ciudad eliminados de las finales.