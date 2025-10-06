Bordeu 2025: el Gran Campeón Angus se vendió en $ 22,5 millones

El GC de los $ 22,5 M/ Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

“Era exactamente el toro que queríamos. Y por eso hicimos un esfuerzo”, dijo Walter Power, el representante de Ciale, el centro de inseminación ubicado en la localidad de Capitán Sarmiento, ubicada a 640 kilómetros de Bahía Blanca, tras comprar –en 22,5 millones de pesos-- el Gran Campeón Angus de la 141° Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria.

El marco es el remate de reproductores que se está realizado en el predio que la Sociedad Rural posee en Bordeu.

El animal de 905 kilos lo presentó la cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazábal, en Coronel Dorrego. Se trata de Coñué 409 ACM 238 T.:329, un hijo de Sitz Accomplishment y de Coñué 238 Vasco 70 (madre), que nació el 24 de agosto de 2023.

“Nos gustaron todas sus características, pero sobre todo el fenotipo y el contenido de carne. También teníamos los datos principales, lo que ayudó a la decisión, más allá del conocimiento de la cabaña”, indicó.

“Entendemos, además, que es un toro ideal para nuestra zona del sudoeste bonaerense, donde podrá desarrollarse”, agregó Power, quien asesora a Ciale desde Pigüé.

Impresiones entre Aldazábal (izq.) y Power, vendedor y comprador del GC Angus.

“¿Si era lo que pensábamos pagar? Más o menos. Lo teníamos previsto; se impuso el interés”, sonrió.

Además de Ciale, otras tres personas participaron de la compra del toro: Omar Jubete, Matías Blanco y Lucas Ardohain, quien había comprado del GC de 2023 de La Abadía, de Cominagro, en $ 2,95 millones.

A modo de referencia, el toro Gran Campeón de Bordeu 2024 (de La Bellaca, de Lauro Gilardi) se vendió en $ 10 M, aunque el mejor precio lo hizo un animal de La Escondida, de Carolina Garciarena, con $ 11,2 M.

El Reservado Gran Campeón, de la cabaña La Chingola, de Juan Manuel Alvarez, también en Coronel Dorrego, un Angus colorado que había sorprendido, finalmente fue adquirido por Sergio Formiga, en 15,5 millones de pesos.

El RGC de la cabaña La Chingola se vendió en $ 15,5 M.

De todos modos, posteriormente, uno de los animales del lote 16 de 23 de Noviembre se vendió en 20 millones de pesos. Oscar Frías, de la cabaña La Fe, se lo llevó para Tandil.

Oscar Frías, de la cabaña La Fe.

Los otros tres toros del exitoso lote 49 de Aldazábal se fueron por $ 10 M (tatuajes 353 y 329) y por $ 12 M (tatuaje 371).

Para Néstor Aldazábal, el negocio no podría haber salido mejor (y no por económico, que fue bueno).

“Los dos animales van a lugares conocidos y se podrán mejorar los planteles, que es el objetivo del trabajo que nosotros hacemos”, sostuvo.

“¿Los precios? Buenos, dentro de contexto actual de la ganadería en la zona. Pero también estamos contentos por esto”, añadió el cabañero dorreguense.

Los tres animales de la cabaña La Clo, de Burg, en Cañuelas, se vendieron por 6 millones de pesos cada uno: $ 18 M. Los adquirió Calvari.

Entre los primeros siete animales, que se vendieron todos, la comercialización ya superaba los 108 millones de pesos. Y al cabo de los primeros 26 presentados, subió hasta los $ 250 M.

Santiago Abdo, en ambiente sostenido.

El martillo está a cargo de Santiago Abdo, de la firma consignataria Productores Rurales del Sud.

Un buen precio logró, más tarde, el lote 54 (brete 149), de la cabaña La Helvecia, de Bujamar SA, en Bahía Blanca. Fue comprado por Mitzig en 15,5 millones de pesos.

La Gran Campeona Angus de pedigree, de la cabaña Atigue, de Gualdesi Hnos., en Juan A. Pradere, fue comprada por Fabián Vissani, de Algarrobo, en $ 10,5 millones.

Luego de los Angus, llegará la jura de la raza Hereford y, más tarde, los Shorthorn. En forma paralela, se comercializarán las distintas razas ovinas.

Con acceso libre y gratuito, la muestra comercial e industrial permanecerá abierta hasta las 20 de hoy.