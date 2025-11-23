Tensión en la mesa de Mirtha: la visita de Xipolitakis dejó momentos incómodos

La participación de Victoria Xipolitakis en La Noche de Mirtha estuvo atravesada por momentos de tensión que llevaron a la conductora, Mirtha Legrand, a interrumpir sus preguntas y ofrecer disculpas ante las respuestas incómodas de la invitada.

El primer cruce ocurrió cuando Legrand intentó elogiar el estado físico de Xipolitakis. "Estás muy bien físicamente. Hace mucho que no te veía", comentó. La mediática respondió con visible incomodidad: "¿Estuve muy mal, decís?", lo que obligó a la conductora a aclarar que se trataba de un halago.

La situación se intensificó cuando la conversación derivó en su exmarido, Javier Naselli, y en la situación económica de su hijo, Salvador. Frente a la consulta, Xipolitakis interrumpió el diálogo: "Vos volvés siempre a ese tema. Y yo lo primero que dije es: 'Yo voy a lo de Mirtha, pero no quiero saber nada de ese tema'".

Aunque Legrand buscó dar por cerrado el asunto, Xipolitakis dejó entrever la tensión subyacente: "No tengo nada bueno para decir. Todo se incumple". La invitada afirmó que evita profundizar en el conflicto para "preservar" a su hijo. (NA)