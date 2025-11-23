Clausura liguista: en el Bule y en El Fortín se juegan los playoffs de la A

Con dos cotejos de alto calibre, esta tarde se pondrán en marcha los playoffs del certamen Clausura de la máxima división liguista.

Los dos compromisos irán a parti de las 17.

Huracán --quien obtuvo el 1-- recibirá a Libertad en el Bruno Lentini, sin público visitante.

El árbitro de este duelo será Mariano Perretti.

Por su parte, Villa Mitre (2º) será anfitrión de Liniers (3º) en El Fortín.

El juez principal será Daniel Mendez.

El Globo tendrá una chance extra en caso de perder en esta instancia.

En caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

En la final anual espera Bella Vista, ganador del Apertura.