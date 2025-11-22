Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 22 de noviembre

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 23 de noviembre una temperatura mínima de 16 grados centígrados y una máxima que llegaría a los 31 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado y ventoso a cálido. El viento tendrá intensidad fuerte en disminución a regular del Noroeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde el tiempo será cálido con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Norte. El índice de radiación

ultravioleta será normal. La visibilidad será buena.

La noche será templada y ventosa y se estima para media noche una temperatura de 22 grados centígrados.

El tiempo en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco y algo ventoso a cálido. Ascenso de la temperatura. Viento regular del sector Norte. Temperatura 14/26.-

ZONA VENTANIA: Frío y soleado a cálido. Ascenso de la temperatura. Viento regular del sector Norte. Temperatura 11/26.-

GUAMINÍ: Frío y soleado a cálido. Ascenso de la temperatura. Viento moderado del sector Norte. Temperatura 10/27.-

VIEDMA Y PATAGONES: Fresco y ventoso a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento fuerte del Noroeste. Temperatura 14/34.-

NEUQUÉN: Templado a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento moderado de Norte. Temperatura 19/35.-