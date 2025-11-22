Un nuevo homenaje para “Ringo”: Parque Patricios inaugura un mural en honor a Bonavena

La leyenda del boxeo argentino Oscar Natalio “Ringo” Bonavena tendrá su propio mural en Parque Patricios.

La obra, que se levanta entre Avenida Caseros y Avenida Jujuy, será inaugurada el miércoles venidero a las 19, aunque ya puede verse parcialmente terminada desde la vía pública (foto inferior).

Con este homenaje, el barrio suma un nuevo reconocimiento a uno de los grandes íconos del deporte argentino. Bonavena, campeón argentino de los pesados en 1965 tras vencer a Gregorio “Goyo” Peralta, protagonizó dos históricos combates frente a Joe Frazier y Muhammad Ali. Además, medios especializados lo consideraron el mejor peso pesado del mundo en 1968 y 1970.

Este mural se sumará a la estatua ubicada a pocos metros de la sede de Huracán e integrará la lista de homenajes recientes a “Ringo”, que también incluyen su serie de Netflix ("Ringo: gloria y muerte") y la película "Soy Ringo".

Para los vecinos de Parque Patricios, la presencia de Bonavena en las calles del barrio continúa siendo parte de la identidad local. Muchos de ellos lo recuerdan no solo por sus noches de gloria arriba del ring, sino también por su cercanía con la gente y su estilo inconfundible, que lo convirtió en un personaje querido más allá del boxeo.

El mura busca recuperar ese vínculo y mantener viva la figura de un ídolo que trascendió generaciones. (NA).