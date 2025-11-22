Video: los tries del bahiense Joaquín Moro en el clásico del rugby inglés

Abrazos para el bahiense luego de conseguir uno de los tries. Foto: @LeicesterTigers.

En su temporada debut en el rugby inglés Joaquín Moro concretó ayer una gran producción individual para guiar a Leicester Tigers a la victoria ante Northampton Saints por 34-22.

Fue en condición de local y por la cuarta fecha de la Copa de la liga Premiership, un torneo paralelo a la competencia principal en la que los clubes -al menos Leicester- dan rodaje a sus jóvenes talentos.

Moro ingresó como octavo titular y anotó sus dos tries en el primer tiempo: el primero al minuto de juego en una gran acción en la que el apertura Tom Whiteley pateó un kick al cajón que el tercera línea bahiense recogió a la carrera para avanzar unos metros y apoyar casi en el banderín.

En su segunda conquista y en un avance cerca de la hache con pick and go Moro se tiró entre la defensa y apoyó el try que puso arriba nuevamente a Leicester por 19-15 (con la conversión) al cabo del primer tiempo.

En la Copa el club verdirrojo marcha como líder e invicto de la zona B con cuatro partidos ganados.

Los Tigers jugarán el próximo partido de esta competencia el 30 de enero, en la revancha ante Northampton.

