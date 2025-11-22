La sanción que sufrió Alpine por una irregularidad en el auto de Colapinto

La escudería Alpine fue multada por la FIA luego de la clasificación por una irregularidad relacionada con los neumáticos del auto del piloto Franco Colapinto.

El argentino largará desde el puesto 15º en el Gran Premio de Las Vegas.

No obstante, la escudería deberá abonar 5.000 euros, siendo una consecuencia "menor", considerando que finalmente, no habrá penalización deportiva para Colapinto.

La sanción responde a una infracción de los artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1, que regulan la devolución de neumáticos intermedios cuando una sesión de entrenamiento se desarrolla bajo condiciones de pista mojada.

Tras la tercera práctica libre, Alpine devolvió el juego de neumáticos intermedios, pero no completó el registro obligatorio en el sistema digital de la FIA (“Race Team Client”) dentro de las dos horas posteriores, según informó el Delegado Técnico Jo Bauer.



A pesar de que la infracción no implicó ninguna ventaja deportiva para Colapinto, ya que los neumáticos sí fueron físicamente devueltos al organismo regulador, los comisarios deportivos consideraron que la omisión del registro electrónico era suficiente para imponer la multa.

En el comunicado oficial, la FIA remarcó que la devolución electrónica a través del Cliente de Equipo de Carrera es un requisito obligatorio, incluso si la entrega física del neumático se realizó en tiempo y forma.