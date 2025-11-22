GP Las Vegas: Colapinto quedó 15° en la clasificación, pero bajo investigación

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) enfrenta una investigación de los comisarios deportivos de la FIA en el Gran Premio de Las Vegas por una presunta infracción cometida por su equipo en la gestión de neumáticos tras la clasificación. La audiencia con los delegados de la Fórmula 1 se realizó de madrugada en Argentina.

La citación al equipo Alpine se produjo a las 21:15 del viernes hora de Las Vegas, lo que se tradujo a las 02:15 de la madrugada del sábado 22 de noviembre en Argentina (UTC-3).

La investigación se centra en el incumplimiento de los artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo. La presunta infracción consiste en el "uso de neumáticos que habían sido devueltos electrónicamente después de la Práctica Libre 3 (FP3)".

El Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, reportó que, al ser la FP3 declarada en mojado, el reglamento exige que un juego de neumáticos intermedios debe devolverse electrónicamente a la FIA a más tardar dos horas después de la finalización de la práctica. El coche #43 de Colapinto no cumplió con esta devolución electrónica obligatoria.

El piloto argentino había logrado avanzar a la Q2 de la clasificación, donde finalizó en la 15° posición. La decisión de los comisarios, que podría resultar en una sanción económica o incluso deportiva, se espera en las próximas horas, justo antes de la carrera del domingo.

En pista

En la clasificación, marcada por el agua en el circuito callejero, el argentino logró avanzar a Q2 con un tiempo 1:54,847 y superar el primer corte eliminatorio.

Ya entre los 15 mejores, el pilarense probó su chance en el cierre de la Qualy, pero una complicación de manejo y exceder el límite de pista en los últimos dos intentos lo dejaron fuera de los 10 mejores.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se metió en la Q3 y largará desde el 10° lugar en la zona de puntos mañana.

Mientras que el más veloz de la prueba fue el líder del torneo, Lando Norris (MacLaren), quien cerró la clasificación con una impresionante vuelta (1:47,934) y la presión de superar el tiempo de Max Verstappen (Red Bull), quien finalmente quedó segundo y largará en la primera fila junto al británico.

En la segunda fila, en tanto, partirán el español Carlos Sainz (William) y el británico George Rusell (Mercedes Benz).

*El minuto a minuto

-2.09: Lando Norris se quedó con la pole position

El líder del campeonato registró el mejor tiempo en Las Vegas, en 1:47,934, y largará en el primer lugar.

Compartirá la primera fila con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

-1.56: ¡Empezó la Q3!

En unos minutos se conocerá al piloto que largará desde la pole position.

-1.48: Colapinto largará 15° en el GP de Las Vegas

Colapinto no pudo mejorar y largará 15° en el GP de Las Vegas.

Los eliminados en la Q2:

11- Nico Hulkenberg (Sauber)

12- Lance Stroll (Aston Martin)

13- Esteban Ocon (Haas)

14- Oliver Bearman (Haas)

15- Franco Colapinto (Alpine)

-1.44: Colapinto cae al 15° puesto

El argentino necesita mejorar su tiempo con urgencia si quiere meterse en la Q3.

-1.41:Colapinto, 14° en la Q2

Con cinco minutos por delante, el argentino está 14° en la Q2.

-1.31:Comenzó la Q2 del GP de Las Vegas

El argentino intentará seguir con su buen andar en esta clasificación para meterse entre los 10 mejores para la largada.

1.20: ¡Colapinto a Q2!

El piloto de Alpine avanzó como 11° a la Q2 gracias a su tiempo de 1:54,847.

Los eliminados en Q1:

16- Alexander Albon (Williams)

17- Kimi Antonelli (Mercedes)

18- Gabriel Bortoleto (Sauber)

19- Yuki Tsunoda (Red Bull)

20- Lewis Hamilton (Ferrari)

-1.19: ¡Tiempazo de Colapinto!

El argentino registró un muy buen tiempo y se puso noveno en la Q1.

-1.17: Colapinto, en zona de eliminación

El argentino cayó al 18° puesto y estaría quedando eliminado en la Q1.

-1.15: Colapinto, entre los 15 mejores por ahora

El argentino registró un tiempo de 1:57,322 para ponerse duodécimo.

-1.13: Colapinto se ilusiona con la Q2

El argentino vuelve a mejorar su registro y se coloca undécimo, con seis minutos restantes en la Q1.

Se viene un final de Q1 muy emocionante mientras mejoran las condiciones de pista.

-1.11: Colapinto sube al noveno lugar

El argentino mejoró mucho su tiempo.

-1.09: Colapinto, muy lento en su primer intento

El argentino giró en 2:08,285 y se ubica duodécimo, a más de ocho segundos del líder.

-1.04: Colapinto, rápidamente a boxes

El argentino entró a cambiar los neumáticos intermedios para montar los full wet, debido a la intensidad de la lluvia.

-1.00: ¡Empezó la Q1!

Se puso en marcha la primera tanda clasificatoria en Las Vegas.