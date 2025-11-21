Liga Argentina: Villa Mitre cayó ante Lanús y sigue sin poder ganar de visitante

Villa Mitre sumó esta noche su segunda derrota consecutiva por la Liga Argentina de básquetbol, al caer ante Lanús, como visitante, por 97 a 80.

El tricolor comenzó la temporada con dos victorias en casa y luego tropezó de manera consecutiva ante El Talar y el Granate, en su primera gira.

Mañana sábado, los dirigidos por Sebastián Ginóbili irán a cancha de Racing de Avellaneda para completar la seguidilla de tres juegos fuera de casa.

Lanús comenzó más acertado, imponiendo el ritmo y sacando seis de luz (10-4). La primera brecha la achicó Federico Harina, aunque el local rápidamente recobró la ventaja de la mano del foráneo Spearman (cerró el 1C con 4-5 t3) hasta estirar a 11 la diferencia: 28-17, con 1m40.

El tricolor arrancó intermitente en ofensiva (no fue a la línea en todo el 1C) y se mostró demasiado liviano atrás.

Ya en el segundo tramo, con las rotaciones en cancha, el local halló variantes para seguir al frente e incluso tocar el techo: 50-31, a 3m10 del descanso largo, con tiro corto de Chaine.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto bahiense amagó con una remontada: sacrificio defensivo, presión y ayudas para un parcial de 6 a 0 que lo colocó 54-44 abajo. Allí, Lanús lanzó 0-5 t3 y perdió tres pelotas.

Pero después el juego se volvió de palo por palo y Villa Mitre se volvió a nublar, quedando 16 atrás (70-54) pese a que mejoró su producción respecto a la del primer tiempo. Haberse ido al 4C "apenas" 11 tantos abajo lo dejaba expectante.

No obstante, de allí en más no logró hilvanar dos jugadas positivas que le den la oportunidad de soñar con ponerse en partido.

El desarrollo desprolijo del 4C le jugó en contra y un triple de Henry, a 6m01, le bajó la persiana al duelo (81-61) porque Ginóbili comenzó a pensar en el partido siguiente.

Síntesis

Lanús (97): Joaquín Noblega 13, Brandon Spearman 17, Edgar Merchant 7, Michael Henry 15 y Sebastián Chaine 11 (fi); Lucio Reinaudi 7, Martín Franchino 8, Lucas Di Muccio 5, Tiziano Prome 4, Alejo Sacchi 7, Martín Ferreyra 0 y Francisco Varoni 3. DT: Juan Manuel Anglese.

Villa Mitre (80): Fabián Sahdi 9, Manuel Iglesias 12, Federico Harina 16, Ignacio Alem 14, Franco Pennacchiotti 8 (fi); Alejo Blanco 10, Luciano Tambucci 3, Julián Lorca 8, Joaquín Jasen 0 y Nicolás Guerrero 0. DT. Sebastián Ginóbili.

Cuartos: Lanús, 31-23; 54-38 y 70-59.

Árbitros: Maximiliano Cáceres y José Domínguez.

Cancha: Antonio Rotilli.

Cómo sigue

Villa Mitre volverá a jugar en un puñado de horas, ya que mañana sábado visitará a Racing Club de Avellaneda.

El tricolor se enfrentará a la Academia en el Centro Deportivo, a partir de las 20.30.

Luego de ese duelo, la delegación tricolor a nuestra ciudad para afrontar cinco localías consecutivas: Gimnasia y Esgrima La Plata (jueves 27), Unión de Mar del Plata (viernes 5 de diciembre), Pico FC (martes 9), Ciclista de Junín (miércoles 17) y Provincial de Rosario (viernes 19).

A eso, además, la Villa le agregará la definición del torneo local, con muchos de estos jugadores, ante Estudiantes: el lunes 24 y el viernes 29, como mínimo.