Franco Colapinto fue 16° en la última práctica, en una pista resbaladiza de Las Vegas

La clasificación de la 22° fecha de la temporada de la Fórmula 1 será a la 1 de la mañana del sábado.

Foto: Alpine

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, culminó en la decimosexta posición la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo segunda fecha del calendario de la Fórmula 1.

En una práctica marcada por la inconsistencia de la pista y algo de lluvia, que complicó las condiciones, el argentino logró hacer una aceptable performance de cara a la clasificación, a realzarse desde la 1 de la mañana del sábado (hora de nuestro país).

Po su parte, el piloto de Mercedes, George Russell, marcó el mejor tiempo, con un 1:34.054, seguido por el corredor neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, y el piloto de Williams, Alexander Albon.

Pierre Gasly acabó en la décima colocación y los Mc Laren, últimos: 19° Piastri y 20° Norris quienes, evidentemente, decidieron no arriesgar.

Colapinto, como gran parte de los pilotos, tuvo que ser paciente: al comenzar la sesión la pista estaba en condiciones muy complicadas, con pocos lugares secos y algunos charcos, por los que muchos decidieron esperar para empezar a rodar.

Así, el argentino salió a la pista tras 32 minutos de práctica y dio una vuelta con las ruedas de lluvia baja, aunque antes de terminarla decidió pasar por el box y cambiar por las gomas blandas, las cuales casi no había probado en los entrenamientos anteriores. (NA)

