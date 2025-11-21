El canciller destacó la acción que Argentina llevará adelante en New York para atraer inversores

El canciller Pablo Quirno celebró la realización de la Argentina Week en Nueva York en marzo de 2026, en esa ciudad estadounidense, ya que el evento se utilizará para “presentar las enormes oportunidades de inversión” que ofrece el país.

“Hoy anunciamos la realización del Argentina Week 2026 en Nueva York organizada por la Embajada argentina en EE.UU., JPMorgan, Kaszek y Bank of America. Contaremos con la presencia de nuestro presidente Javier MIlei y autoridades nacionales para presentar las enormes oportunidades de inversión que ofrece nuestro país”, sostuvo Quirno en X.

La cita se iniciará el 9 de marzo y concluirá el 11, y durante esas tres jornadas asistirán líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores.

El propio Milei sostuvo que estará en la Argentina Week en Nueva York "para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”. (con información de Noticias Argentinas)