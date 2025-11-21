Macri dijo que la última elección marcó el fin del populismo: “Quedó reducido a una minoría”

El expresidente Mauricio Macri sostuvo este viernes que la elección del 26 de octubre marcó el fin del populismo ante el triunfo de La Libertad Avanza sobre el peronismo, y consideró que esa expresión política quedó reducida a una “minoría”.

El exmandatario brindó una lectura política sobre los comicios legislativos en la que consideró que el “gran cambio de la Argentina está en la gente”.

“Esta última elección lo que marcó es que la gente maduró”, resumió Macri en un reportaje para la Revista Seúl. “Mucha gente dijo: ‘No estoy convencido de muchas cosas que están pasando, pero esto parece el 2019 y si vamos para atrás, destruimos todo’”, sostuvo el ex mandatario.

Y vaticinó que “el tiempo” de evaluar el gobierno libertario por parte de la sociedad va a ser “dentro de dos años”.

“Eso me da optimismo porque quiere decir que ya el discurso populista no entra más que en una minoría cada vez más chica: está debajo del 30% ese discurso”, puntualizó el titular del PRO.

Las declaraciones de Macri se inscriben en un escenario político que se reconfiguró tras los comicios legislativos, donde La Libertad Avanza consolidó su peso en el Congreso y el peronismo no logró aumentar su volumen de votos. (NA)