Fausto Herrera y el triple ganador de Estrella: "No sabía ni cuánto tiempo quedaba"

Un triple de Fausto Herrera le dio el triunfo ayer a Estrella ante Linier, por el segundo punto de la serie -al mejor de 5- por asegurar la permanencia en el torneo de pimera división del básquetbol local.

Su acierto de tres le permitió al equipo del barrio San Martín imponerse por 57 a 54 e igualar la llave.

"Era muy imporante ganar, estoy muy contento", admitió el héroe de la noche en El Diario Deportivo.

Además, detalló la jugada final (ver abajo) que tuvo otro actor protagónico, Santiago Quiroga.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Quedando 9 segundos, todos sabíamos que la última pelota era para Santi. Lo sabemos nosotros y, también, ellos. Atacó, se cerraron todos con él y me quedó y por suerte pudo entrar", agregó Fausto .

"No sabía ni cuanto tiempo quedaba, la metí nomás", admitió.

El triunfo de ayer le permitió a Estrella recuperarse del traspié en el primer juego, cuando cedió en su cancha por 88 a 74.

"Se hizo larga la espera porque la verdad que no nos fuimos contentos con nuestra actuación, sobre todo en la parte defenisva. Era clave empatar la serie", remarcó.

"Ganar un partido de visitante, nos permite cerrar la serie de local en caso de llegar a un quinto, sabíamos que era un partido importante", insistió.

Tras este encuento, la serie se mudará de nuevo al Luis Álvarez, cuando uno de los dos equipos quede al borde de asegurar su lugar en Primera para el 2026.

"Son partidos. Ya veremos cómo se da el partido que viene, hay que ir partido a partido", avisó Fausto.

El triple ganador

La nota completa