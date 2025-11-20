Estrella y San Lorenzo se recuperaron e igualaron las series de la Permanencia

Nahuel Cámara celebra con el alma uno de sus 10 puntos en el triunfo de Estrella ante Liniers. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Estrella y San Lorenzo igualaron esta noche las series por permanecer en primera división del básquetbol local, que se disputan al mejor de cinco y corresponden al torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

El auriazul venció a Liniers, por 57 a 54 en cancha de Bahiense del Norte, y se recuperó del traspié sufrido en el Luis Álvarez, recuperando así la ventaja de localía.

El triunfo del equipo del barrio San Martín llegó tras un triple de Fausto Herrera sobre el cierre del juego.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

San Lorenzo, por su parte, derrotó a 9 de Julio, por 85 a 79, en el Román Avecilla y también puso la llave 1 a 1, tras perder agónicamente el juego 1.

Liniers 54, Estrella 57

Un triple agónico de Fausto Herrera, le dio el triunfo a Estrella sobre Liniers, por 57 a 54, en el encuentro que se disputó en el Manu Ginóbili donde el albinegro fue local, ya que se encuentra arreglando su escenario principal.

Ese tiro exterior definió un partido mucho más parejo que el primero, que le permitió además ganar el último parcial por 18 a 9, luego entrar al cuarto chico abajo por 6.

Los más destacados en el goleo en el ganador fueron Herrera y Santiago Quiroga, quienes terminaron con 13 puntos cada uno. Además, hubo un buen aporte de Matías Specogna y Nahuel Cámara, con 10 unidades cada uno. El interno, además, bajó 11 rebotes.

En el Chivo, en tanto, el máximo anotador fue Santiago Gattari, con 15 puntos. Seguido por Franco Ferrari (13 y 8 rebotes) y Octavio Cancellarich (11).

El triple ganador

La síntesis

Liniers (54): S. Gattari (15), O. Cancellarich (11), A. Agulló (5), F. Ferrari (13), B. Olivera (0), fi; J. Marinsalta (6), T. Del Sol (3), A. García (1) y G. Groppa (0). DT: Mauricio Vago.

Estrella (57): M. Specogna (10), F. Herrera (13), T. Peña (7), S. Quiroga (13), N. Cámara (10), fi; A. Kucan (0) y A. Oyarzo (4). DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Liniers, 14-10; 26-23 y 45-39.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Juan Matías.

Cancha: Manú Ginóbili (Bahiense del Norte).

Serie: 1-1.

San Lorenzo 85, 9 de Julio 79

El buen tercer cuarto le permitió a San Lorenzo llegar con algo de aire al último parcial, para terminar venciendo a 9 de Julio, por 85 a 79, como local.

En ese periodo, el dueño de casa se impuso por 24 a 13, lo que le permitió entrar con 10 de ventaja a los 10 minutos finales.

Para este triunfo fue clave el aporte goleador de Rodrigo Arce, quien terminó la noche con 23 puntos, con la siguiente planilla: 4-8 en dobles, 3-7 en triples y 6-9 en simples. Además, Joaquín Coria sumó 14 unidades y bajó 11 rebotes.

Mientras que en 9 de Julio no alcanzó con la gran noche de Manuel Costa (22 puntos) y Carlos Fraga (21 y 9 tableros).

San Lorenzo (85): A. Pena (4), R. Arce (23), N. Herbik (12), N. Diez (3), J. Coria (14), fi; M. Cenzual (2), J. Fuentes (11), L. Fernetich (11), M. Blanche (5) y R. Galuzo (0). DT: Sebastián Aleksoski,

9 de Julio (79): S. Ruesga (12), F. Goyanarte (10), C. Fraga (21), L. Vecchi (3), A. Almirón (2), fi; F. Anaya (3), S. Larin (4), M. Costa (22) y L. D'amaro (2).. DT: Julián Turcato.

Cuartos: San Lorenzo, 23-19; 45-46 y 69-59.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Alejandro Ramallo.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Serie: 1-1.

*Cómo sigue

El ganador del Repechaje 1, entre Estrella y Liniers, automáticamente mantendrá la categoría y el perdedor enfrentará en otra serie al tercero que surja de Segunda.

Mientras que en la otra llave, entre 9 de Julio y San Lorenzo, el que se imponga disputará otra serie ante quien clasifique finalmente segundo en el ascenso y el perdedor, descenderá de categoría.