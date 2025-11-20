Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó su cotización esta tarde a un valor promedio de $1.447 para la venta y de $1.393 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,84% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.440 para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.425 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.885 (+1,4%); el MEP cotiza a $1.451,67 (+0,70 %), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.489,80 (+1,20 %).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 620 puntos básicos (+3,26%).