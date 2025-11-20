“La tomaron ellos”: la verdad detrás de la salida de Marcelo Tinelli de Carnaval

La salida de Marcelo Tinelli de su programa “Estamos de paso”, en Carnaval, shockeó a todos sus seguidores, quienes esperaban su regreso al ciclo. El conductor publicó ayer una historia en Instagram anunciando su baja del streaming, a pesar de tener contrato hasta el 15 de diciembre.

El conductor se vio envuelto en un escándalo cuando su hija Juanita Tinelli recibió una amenaza de muerte, aparentemente, por las deudas de su padre.

En Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich contó que, a pesar de que Tinelli dijo que fue su decisión bajarse del streaming, desde la empresa de comunicación advertirían que en realidad no fue así.

"La información la pueden desmentir, como desmintieron que se iba de Carnaval, pero lo que sale de adentro de la empresa es que a Tinelli lo echaron, no que Tinelli decidió irse por propia voluntad. Después, la letra chica del detalle la conocerán ellos", reveló el conductor.

Y detalló: "Ya lo querían sacar por el tema de los bots".

Adrián Pallares sumó a la idea: "Lo que la empresa quería es que él tomara una decisión, como no la tomaba, la tomaron ellos". Mientras que Lussich apotó: "Él estaba que 'voy la semana que viene, que voy la otra', que mandaba a (José María) Listorti".

“15 de diciembre terminaba, todos lo sabían desde el día 1, de hecho todos tienen otros trabajos”, cerró. (NA)